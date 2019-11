Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den jüngsten Quartalszahlen habe Alibaba wieder einmal die Erwartungen übertreffen können. Doch wie sei das möglich gewesen? Und was könnte besser laufen? Die Alibaba-Führung habe in einer Telefonkonferenz mit Analysten unter anderem verraten, warum der Bereich der digitalen Unterhaltung wichtiger werden dürfte.Zuerst habe Alibaba-Chef Daniel Zhang über die allgemeinen Aussichten gesprochen: Geopolitische Unsicherheiten würden das globale Wachstum zusätzlich belasten. Der Umsatz im Bereich E-Commerce wachse in China aber mit 17 Prozent. "Wir wachsen sogar stärker", so Zhang.Zu den Highlights des abgelaufenen Quartals zähle das stabile Umsatzwachstum von 40 Prozent. Auf den Alibaba-Plattformen sei nicht nur die Zahl der Nutzer gestiegen, sondern auch deren Kaufaktivität. Alibaba verstehe immer besser, welche Kunden welche Produkte wollen würden.Neben immer gezielteren Empfehlungen und der breiten Produktpalette biete Alibaba auch Dienstleistungen und Unterhaltung an. Künftig sollten noch mehr Synergien geschaffen werden und Nutzer beispielsweise auf die Videoplattform Youku gelockt werden, so Zhang. So wolle Alibaba bei digitaler Werbung, Mitgliedschaften und Querverkäufen zulegen.Finanzchefin Maggie Wu habe gesagt, Alibaba werde investieren, um den eigenen Burggraben auszubauen. Beim sehr populären Live-Streaming habe die Monetarisierung noch nicht richtig begonnen. Bei Idle Fish, der größten Second-Hand-Plattform in China, sei ebenfalls eine Monetarisierung möglich. Auch der Bereich der Lebensmittellieferungen solle ausgebaut werden.Das heiße allerdings nicht, dass Alibaba künftig auf Investitionen in die Expansion des Unternehmens verzichte. Zhang: "Wir können uns leisten, aggressiv zu sein, wenn nötig."Alibaba setze auf Vorsprung durch Big Data. In die Expansion werde auch weiterhin Geld fließen, wenn es sich lohne. Dass die Alibaba-Führung dabei offenbar ein gutes Händchen habe, würden die Quartalszahlen zeigen. Die Ausweitung der Geschäfte in die kleineren Millionenstädte Chinas laufe auf Hochtouren. Digitales Entertainment könnte künftig endlich gewinnbringend eingesetzt werden.Alibaba bleibt eine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Lars Friedrich. (Analyse vom 07.11.2019)