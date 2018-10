Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In der Chefetage von Alibaba zerbreche man sich seit langem den Kopf, wie man die Lieferdienste nutzen könne, um das Wachstum in anderen Geschäftsbereichen zu forcieren. Die Lösung überrasche.Alibaba sei mehr als Taobao und T-Mall. Viel mehr. Der E-Commerce-Riese halte hunderte an Beteiligungen und kontrolliere unzählige Tochtergesellschaften. Zu den bekannteren Töchtern gehöre Ele.me, der marktführende Lieferdienst in China (ca. 50% Marktanteil), die sich seit Jahren eine erbitterte Schlacht um Marktanteile mit Tencents Meituan (circa 43%) liefere.Ele.me habe nun ein Konzept präsentiert, mit dem sich aus Sicht der Mutter gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen lassen würden. Ziel sei es, in Zukunft Starbucks-Kaffee - Ele.me kooperiere mit den Amerikanern seit August 2018 - vom Auslieferungsheer des Unternehmens bis an die Haustür zu bringen.Ab dem 22. Oktober werde das Pilotprojekt in Peking und Shanghai auf neun weitere Metropolen ausgeweitet. Bis Ende des Jahres sollten auf diese Weise alle 2.000 Starbucks-Filialen in der Volksrepublik mit 30 chinesischen Großstädten verbunden werden.Dessen ungeachtet bleibt DER AKTIONÄR bei seiner Meinung, dass die Alibaba Group Holding-Aktie aktuell günstig bewertet erscheint und eine Long-Spekulation wert ist. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link