Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (10.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Wirtschaftliche Beschränkungen und Konflikte seien eigentlich nicht dazu geeignet, rasantes Wachstum zu fördern. Das treffe vor allem auf den internationalen Handel zu. Beim Onlinehandels-Giganten Alibaba profitiere aber zumindest ein Bereich tatsächlich von staatlichen Beschränkungen und den Spannungen zwischen China und den USA.Das Wachstum im Cloud-Bereich sei vergangenes Quartal mit 59 Prozent weiter besonders stark gewesen. Ein Grund dafür sei die stärke Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen infolge der Coronakrise. Unternehmen in China hätten mit 4,3 Milliarden Dollar in der ersten Jahreshälfte so viel Geld wie nie zuvor für Cloud-Dienste ausgegeben. Ein Anstieg um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, würden die Analysten von Canalys berichten. China mache demnach inzwischen 12,4 Prozent des weltweiten Cloud-Marktes aus (zuvor: 9,6 Prozent). Alibaba habe mit 40 Prozent einen mehr als doppelt so hohen Marktanteil in China wie die nachfolgenden Rivalen, darunter Tencent und Huawei.Alibaba profitiere auch davon, dass der chinesischen Tech-Markt durch staatliche Maßnahmen für ausländische Unternehmen kaum zugänglich sei und die Digitalisierung von der Regierung gefördert werde. Zudem dürfte der Handelskonflikt derzeit viele Konzerne vor Investments in China zurückschrecken lassen.Der Aufstieg von Tencent und Alibaba sei auch darauf zurückzuführen, dass ausländischer Konkurrenz von der chinesischen Regierung das Leben schwer bis unmöglich gemacht werde. Beide Konzerne würden den Großteil ihrer Umsätze innerhalb Chinas erzielen. Schon aufgrund der dortigen Dominanz sind sowohl Alibaba als auch Tencents Basisinvestments für Anleger, die sich in China engagieren wollen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: