Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

104,00 EUR -2,44% (04.01.2022, 19:00)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

117,3301 USD -2,53% (04.01.2022, 18:48)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Ab 1. März könnten chinesische Internetnutzer laut einer neuen Vorschrift Empfehlungen durch Algorithmen abschalten und bestimmen, welche Schlüsselwörter für Werbung verwendet werden dürften. Sollten viele Nutzer von E-Commerce-Plattformen davon Gebrauch machen, könnte das zu sinkenden Verkaufszahlen führen.Außerdem müssten ab Mitte Februar Unternehmen, die mehr als eine Million Nutzer hätten und im Ausland an die Börse möchten, ihre Netzwerksicherheit überprüfen lassen. Das könnte unter anderem Beteiligungen von chinesischen Tech-Giganten die Kapitalbeschaffung erschweren.Zudem könnten die in China verfügbaren Impfstoffe eher geringen Schutz gegen Omikron bieten. Das könnte dazu führen, dass China seine relativ restriktive Quarantänepolitik und die damit verbundenen Reisebeschränkungen beibehalte - was wiederum schlecht für die Wirtschaft wäre.Nach der Erholung der vergangenen Handelstage würden im US-Handel heute zunächst unter anderem die Kurse von Alibaba, JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ), Pinduoduo und BAIDU mehrere Prozent fallen.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com, BAIDU.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link