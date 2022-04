Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im vierten Quartal habe Charlie Munger noch kräftig Alibaba-Aktien zugekauft. Jetzt habe der langjährige Partner von Warren Buffett seine Position halbiert. Kein Wunder, angesichts der grausigen Kursentwicklung der vergangenen Monate.Aus einem heute veröffentlichten SEC-Filing gehe hervor, dass die Daily Journal Corporation ausgehend vom Jahresende 2021 ihre Alibaba-Position auf nun 300.000 Anteile halbiert habe. Die Position sei damit auf 31 Millionen Dollar zusammengeschrumpft. Vor rund einem Jahr habe Munger erstmals für seinen Medienkonzern bei Alibaba zugegriffen und Ende 2021 noch 602.060 Aktien gehalten.Die Daily Journal Corporation sei ursprünglich ein Zeitungsverlag gewesen, den Charlie Munger 1977 übernommen und dann zum Medienkonzern mit unterschiedlichen Zeitungen, Webseiten und Software-Angeboten ausgebaut habe. Ähnlich wie Berkshire Hathaway halte die Daily Journal Corporation dabei auch größere Aktienpakete, von denen fünf über der Meldeschwelle lägen und daher veröffentlicht worden seien.Ob Charlie Munger die Hoffnung aufgegeben habe, dass sich die günstigen Alibaba-Aktien ihrem fairen Wert annähern würden, müsse offen bleiben - die Gründe für den Alibaba-Verkauf seien nicht bekannt. Die schlechte Performance der Alibaba-Aktie, die in den vergangenen 52 Wochen rund 53 Prozent verloren habe, dürfte jedoch eine Rolle gespielt haben. Unklar bleibe zudem, wie stark Munger in den Verkauf involviert gewesen sei - im März sei Munger als Vorstand der Daily Journal Corporation zurückgetreten.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link