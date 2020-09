Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Ant Group sei das größte Fintech-Unternehmen der Welt und dränge dieser Tage an die Börsen von Hongkong und Schanghai. Es könnte das größte IPO aller Zeiten werden. Da passe es gar nicht, dass die chinesische Finanzaufsicht ausgerechnet jetzt an einer Regelung arbeite, die den größten Umsatztreiber des Unternehmens betreffe.China plane eine neue Obergrenze bei den Zinssätzen für kurzfristige Konsum-Kredite. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Noch sei aber unklar, ob und wie sehr Ant Group davon betroffen sein werde. Das Unternehmen sei in die Vergabe von Konsum-Krediten im Wert von Hunderten Millionen Dollar eingebunden. 98 Prozent der Kredite sollten aber über die Bücher von Drittanbietern laufen.Ziehe der chinesische Staat eine Obergrenze für Kreditzinsen ein, könnte das negativ auf die Margen von Ant Group durchschlagen. Bislang habe die Grenze, die an einen Referenzzinssatz gekoppelt sei, bei 24 bis 36 Prozent gelegen. Demnächst könnte sie bei 15 Prozent liegen. Das entspreche ungefähr den Zinssätzen auf dem amerikanischen Kreditkarten-Markt. In China würden die Sätze derzeit durchschnittlich bei etwa 18 Prozent liegen.In H1/2020 sei Ants Umsatz im Kreditgeschäft um 59 Prozent gestiegen und habe 40 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen.Die Auswirkungen der möglichen neuen Kreditzinsen-Obergrenze seien ungewiss. Die Regierung dürfte aber kein Interesse daran haben, etablierten Anbietern wie Ant Group das Geschäft über Gebühr zu vermiesen. Ant habe z.B. in der Coronakrise dazu beigetragen, durch Kreditvergabe die Liquidität von kleinen und mittleren Unternehmen zu sichern. Auf die Nachfrage beim Börsengang von Ant werde die Nachricht voraussichtlich kaum einen Einfluss haben. Und der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie selbst hängt derzeit ohnehin eher von der Entwicklung des Gesamtmarkts ab, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link