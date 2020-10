XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.10.2020/ac/a/n)



Es klinge zunächst überraschend, ergebe aber Sinn: Der deutsche Autohersteller hole sich Hilfe beim chinesischen Internet-Riesen Alibaba. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Konzerne dürfte vor allem für BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) wichtig sein. Alibaba solle nämlich gleich in mehrerlei Hinsicht für Unterstützung sorgen.Beide Konzerne hätten angekündigt, dass sie mit Autohändlern daran arbeiten wollten, ein System aufzubauen, das Besichtigung, Kauf und Wartung von Fahrzeugen auf den Alibaba-Plattformen ermöglichen solle.Der chinesische Automarkt sei für deutsche Hersteller bekanntlich enorm wichtig. Außerdem gehe der Trend zu Digitalisierung. Es liege also nahe, dass BMW künftig mit Alibaba arbeite, um seinen digitalen Auftritt in Asien zu stärken.