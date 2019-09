Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nachdem der Kurs der Alibaba-Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach am Widerstandsbereich von 177 bis 180 Dollar abgeprallt sei, gelinge am Donnerstag der Ausbruch. Kurz nach US-Handelsbeginn notiere die Aktie bei mehr als 183 Dollar. Zwei Dinge könnten den Weg zum Allzeithoch noch verhindern. Die Kursziele der Analysten seien es nicht.Diese lägen bei auf Sicht der nächsten zwölf Monate bei durchschnittlich 222,47 Dollar. Damit sei diese Marke erneut gestiegen. Allein seit Anfang vergangener Woche verzeichne Bloomberg 15 Kaufempfehlungen. Während die Deutsche Bank etwas vorsichtiger sei (Ziel: 220 Dollar), habe die HSBC am Mittwoch 226 Dollar als Ziel ausgegeben.Bremsend könnten charttechnische Widerstände und der Handelskrieg wirken. Eskaliere Letzterer einmal mehr, würde das Sentiment für chinesische Aktien schnell wieder kippen.In Sachen Widerstände warte die nächste Marke schon bei etwa 185 Dollar. Das jüngste Zwischenhoch habe bei 195,72 Dollar gelegen (Ende April), das Allzeithoch bei 211,70 (Anfang Juni 2018).Etwas Skepsis sei nach dem Ausbruch noch angebracht, auch weil das Handelsvolumen eher dünn war.Langfristig hält der "Aktionär" bei Alibaba aber Kurse deutlich über 200 Dollar für realistisch, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.