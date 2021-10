Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Was für ein Auftakt in die neue Handelswoche: Tencent gewinne in Hongkong knapp 3 Prozent, der Kurs der Alibaba-Aktie steige sogar 7,9 Prozent! Damit setze sich die positive Entwicklung aus der vergangenen Handelswoche fort. Dabei hätten Chinas Behörden einmal mehr durchgegriffen und diesmal gegen Lieferdienst-Gigant Meituan eine hohe Geldstrafe verhängt.3,44 Milliarden Yuan, umgerechnet mehr als 530 Millionen Dollar, müsse Meituan zahlen, weil das Unternehmen seine Monopolstellung ausgenutzt haben solle. Das seien 3 Prozent vom Jahresumsatz 2020. Denkbar wären bis zu 10 Prozent gewesen. Meituan müsse außerdem an Händler 200 Millionen Dollar, die durch unrechtmäßige Exklusivvereinbarungen eingenommen worden seien, zurückzahlen."Der Aktionär" meine: Die Strafe bewege sich unterm Strich im erwarteten Rahmen und sei vergleichbar mit den finanziellen Belastungen aus dem gleichen Grund für Alibaba. Die Nachricht bezüglich Meituan sei bereits am Freitag veröffentlicht worden. Insofern dürfte es sich beim Anstieg bei China-Aktien entgegen der allgemeinen Berichterstattung weniger um Erleichterung handeln als vielmehr eine technisch bedingte Gegenreaktion nach den vorherigen Abverkäufen.Beleg dafür sei auch der relativ starke Anstieg bei Alibaba (die Aktie sei zuvor relativ stark gefallen). Analysten würden nun auf eine günstige Bewertung verweisen und Goldman Sachs habe das Kursziel von 147,30 Hongkong-Dollar auf 246 Hongkong-Dollar angehoben. Dabei habe sich effektiv nichts verändert, außer dass zur Abwechslung wieder Kaufinteresse aufkeime.Vorsichtige Anleger sollten noch eine Bestätigung der positiven Entwicklung in der laufenden Handelswoche abwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Alternativ biete sich ein gestaffelter Einstieg in den WANT-Index (Weibo, Alibaba, Netease, Tencent) an. (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.