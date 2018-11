Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

141,07 EUR +1,84% (28.11.2018, 14:23)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

140,93 EUR +1,09% (28.11.2018, 14:05)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

156,46 USD +0,29% (27.11.2018, 22:03)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (28.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit den Papieren von Alibaba und Co habe sich 2018 kein Geld verdienen lassen. Im Gegenteil. Das BAT-Trio, zu dem neben dem E-Commerce-Giganten auch Baidu und Tencent gehören würden, habe im Jahresverlauf im zweistelligen Prozentbereich eingebüßt. Die Aussicht auf eine Annäherung von China und den USA am kommenden Wochenende beflügle nun aber die Kurse von China-Tech und lasse Alibaba auf eine wichtige Marke zusteuern.Das Papier des Online-Handelsunternehmens habe den Handel in New York am Dienstag bei 156,46 Dollar beendet. Am Mittwoch steige der Titel vorbörslich um weitere 1,6 Prozent auf 159,02 Dollar.Auf dem gegenwärtigen Niveau sei die Aktie nur noch einen Wimpernschlag von der 160-Dollar-Marke entfernt, mit deren Überspringen (auf Schlusskursbasis) Alibaba ein Kaufsignal liefern würde. Die Bodenbildung ließe sich in diesem Fall als abgeschlossen betrachten.Weniger risikofreudige Investoren sollten den Aufbau einer Position (auch bei einem entsprechenden Kaufsignal) erst nach dem Treffen der Staatschefs terminieren, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: