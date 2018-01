Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,40 Euro +0,44% (25.01.2018, 15:49)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 197,37 +0,94% (25.01.2018, 15:49)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(25.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Beijing (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Analystin Ella Ji von China Renaissance:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Ella Ji, Analystin von China Renaissance, ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Alibaba Group Holding Ltd. werde am 01. Februar den Bericht zum dritten Geschäftsquartal 2018 veröffentlichen.Die Analysten von China Renaissance gehen von einem robusten Umsatzwachstum aber von einer schwächeren Marge aus. Investitionen in neue Retail-Modelle, Cainiao, erhöhte Kosten für die Datenverkehrsakquisition und Content-Kosten dürften die Profitabilität weiter belasten.Auf lange Sicht bleibt die Analystin Ella Ji wegen stärkerer Monetarisierungsmöglichkeiten positiv gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:158,40 Euro +1,41% (25.01.2018, 15:32)