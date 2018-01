NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

187,79 USD -0,51% (12.01.2018, 22:05)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (15.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Alibaba Group Holding-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen E-Commerce-Riesen knabbere aktuell am Rekordhoch. Mehrere Anläufe seien in der vergangenen Woche aber gescheitert. Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibe daher auf der Watchlist des Anlegermagazins, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.01.2018)XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:156,40 EUR +0,39% (15.01.2018, 11:29)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:156,00 EUR +1,23% (15.01.2018, 11:47)