Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

121,50 EUR -2,49% (04.10.2021, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

144,20 USD -2,60% (01.10.2021)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die neue Handelswoche beginne für den Kurs der Alibaba-Aktie, wie die alte aufgehört habe: mit einem neuen Tief. Der Hang Seng China Enterprises-Index sei unterdessen auf ein neues Fünf-Jahres-Tief gefallen. Der Abwärtstrend bleibe bärenstark bei China-Aktien - und Hoffnung auf Besserung verbiete sich.Analysten würden weiter trendfolgend ihre Kursziele senken. Chinesische Kampflieger würden die neutrale Zone zu Taiwan verletzen. Dazu all die anderen negativen oder zumindest von Anlegern negativ interpretierten Entwicklungen im Zusammengang mit China, über die "Der Aktionär" seit Monaten berichte. Niemand habe Lust, in dieser Situation zu kaufen. Jedenfalls niemand, der den Kurs dabei nennenswert nach oben bewegen würde. Momentan gebe es auch keinen Grund, warum sich das morgen plötzlich ändern sollte.Die relative Schwäche der Aktie sei frappierend. Der Abwärtstrend sei nicht zuletzt in seiner Ausdauer brutal. Jede Gegenbewegung werde abverkauft. Die Logik, der Kurs könne nur steigen, weil schon so viele die Lust auf die Aktie und China verloren hätten, funktioniere hier offensichtlich nicht. Auch im US-Handel werde Alibaba heute schwach eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: