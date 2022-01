Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

101,60 EUR +0,69% (27.01.2022, 17:14)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

112,37 USD -0,88% (27.01.2022, 16:59)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Minus 7 Prozent! In Hongkong sei der Kurs der Alibaba-Aktie heute extrem unter die Räder geraten. 108,00 Hongkong-Dollar seien ein neuer Tiefstand seit dem Börsengang Ende 2019. Am Abend zuvor sei Alibaba im US-Handel nur rund 5 Prozent abgesackt. Ein weiterer Absturz der Aktie sei aber noch nicht ausgemacht.Positiv sei, dass der chinesische E-Commerce-Gigant am heutigen Donnerstag im US-Handel nicht direkt mehrere Prozent falle, sondern auf Vortagesniveau gehandelt werde. Von zuletzt 113 Dollar sei es allerdings nicht mehr weit bis zum Korrekturtief aus dem vergangenen Dezember (108,70 Dollar).Bestenfalls teste Alibaba gerade nur noch mal die alten Tiefs. Von der relativen Stärke gegenüber US-Tech-Werten seit Jahresanfang sei aber inzwischen nichts mehr zu sehen. Und auch gegenüber anderen China-Tech-Vertretern schneide Alibaba nach der Munger-Mini-Rally inzwischen wieder eher schwach ab, auch wenn Xiaomi derzeit noch etwas schwächer wirke.Die beste Aussicht momentan: In den USA werde womöglich kein neues Tief markiert. Außer ein paar hartgesottenen Value-Anlegern sei derzeit kaum jemand bereit, die Aktie zu halten. Bei Alibaba fehle ein nachhaltiger positiver Impuls. Dieser sei frühestens mit den Zahlen im Februar zu erwarten.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link