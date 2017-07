Jack Ma, Geschäftsführer des Online-Riesen Alibaba Group, stellte Anfang des Jahres den USA über eine Million neue Arbeitsplätze in Aussicht. US-Präsident Donald Trump bekundete sein Interesse an den Plänen von Jack Ma, und das trotz seiner protektionistischen Haltung und dem Handelsstreit zwischen China und den USA. Doch der Export amerikanischer Güter von Kleinunternehmern in das Reich der Mitte ist ganz im Sinne des US-Präsidenten. Von diesen Aussichten profitierte in der vergangenen Zeit vor allem die Alibaba-Aktie. Die Aufwärtsbewegung scheint aber nun gestoppt.

Bild: Die Alibaba Group betreibt unter anderem die gleichnamige B2B-Plattform Alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao. Bildquelle: testing – 535255936 / Shutterstock.com

Eine Million neue Arbeitsplätze

Die "Made in America"-Strategie

Diese protektionistischen Ansichten führten bereits zu internationalen Spannungen und viel Kritik am neuen US-Präsidenten. Der Zugang zum chinesischen Markt für amerikanische Kleinunternehmen durch Alibaba passt allerdings wieder in das Bild des Milliardärs, da so die Exportzahlen der USA steigen und die Wirtschaft angekurbelt würde. Ein nicht seltener Widerspruch bei den häufig umstrittenen Vorhaben Donald Trumps.



Jack Mas Pläne hätten den größten positiven Einfluss auf den mittleren Westen der USA. Diesen hatte Trump als die Region mit den meisten Klein- und Mittelbetrieben bezeichnet. Ob die amerikanische Wirtschaft auf den Startschuss durch Alibaba für weiteren Handel mit China bereit ist, bleibt abzuwarten. Es gibt Vor- und Nachteile.



Tabelle: Vor- und Nachteile der Alibaba-Pläne für die Wirtschaft



Auch die Stimmung bei den Anlegern, die sich mit den globalen Märkten für Rohstoffe und Forex befassen, wird direkt durch die Pläne der Alibaba Group beeinflusst. Der nahezu stetige Aufstieg der Alibaba-Aktie seit über einem Jahr inklusive eines Rekordhochs scheint jedoch zunächst gestoppt zu sein. Das könnte eine Korrektur der Aktie hervorrufen.



Aufwärtsbewegung der Alibaba-Aktie gestoppt

Anfang Juni erreichte die Alibaba-Aktie ein neues Rekordhoch von 148,29 US-Dollar. Die Aktie bewegt sich seitdem auf Konsolidierungskurs, und das auf hohem Niveau zwischen 133,10 US-Dollar und der Widerstandslinie 148,29 US-Dollar. Die aktuellen Preise befinden sich mittlerweile wieder auf dem durchschnittlichen Kursniveau der jüngeren Vergangenheit. Steigt dieses an, ist der kurzfristige Trend positiv ausgerichtet.



Die Gefahr droht allerdings vor allen Dingen in der abflachenden Aufwärtsbewegung. Eine Kurskorrektur wäre die Folge. Das würde Folgendes bedeuten:



Die Marktteilnehmer schätzen die Kursbewegung als übertrieben ein.

Gewinne werden mitgenommen und Aktien verkauft.

Der langanhaltende Kursaufsteig würde abrupt durch stark fallende Zahlen gestoppt.

Der Kurs-Fall würde zu weiteren Verkäufen anderer Aktieninhabern führen.

Je stärker ein Kurs sich zuvor bewegt hatte, desto stärker fällt die Kurskorrektur aus.



Das kurz- aber auch mittelfristige Trendverhalten könnte der Alibaba-Aktie sehr gefährlich werden. Der jüngste erneute Aufwärtstrend verspricht zwar eine Stabilisierung des Kurses und auch der Trendkanal zeigt nach oben, dennoch gilt, aufgrund des über 30-prozentigen Abstands zwischen Kurs und 200-Tagelinie, die Alibaba-Aktie als überkauft.



Das könnte wiederum dazu führen, dass Kurse um die 141 US-Dollar am oberen Rand des Aufwärtstrendkanals zu weiteren Gewinnverkäufen führen, da aufgrund der Überkauft-Bewertung eine Kurskorrektur droht. Sollte der Kurs unter die untere Begrenzung des Trendkanals fallen, sind weitere Verluste mehr als wahrscheinlich. Eine größere Unterstützungslinie, eine Kursgrenze, die aufgrund von charttechnischen Analysen schwer nach unten zu durchdringen ist, befindet sich nämlich erst im Bereich der 200 Tagelinie zwischen 107,88 und 109,76 US-Dollar.



Da von einer Kurskorrektur auszugehen ist, sollten Short-Papiere, wie beispielsweise das Hebelzertifikat (Bear) aus dem Hause der Emittentin Citigroup, zurechtgelegt werden, auch wenn diese als spekulativ zu bewerten sind. So könnte sich im Falle einer Kurskorrektur bis auf 121,95 US-Dollar trotzdem ein Gewinn von rund 115 Prozent ergeben.(20.07.2017/ac/a/n)









Hangzhou (www.aktiencheck.de) -"Ich werde gemeinsam mit Jack Ma große Dinge vollbringen", sagte der damals noch designierte US-Präsident Donald Trump bekanntermaßen vollmundig. Hintergrund dieser Ankündigung war ein Treffen mit Jack Ma, dem Geschäftsführer und Gründer des Online-Giganten Alibaba Group, in dem Ma seine ambitionierten Pläne vorlegte, mit denen über eine Million neue Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden sollten Alibaba, eine Handels- und Kommunikationsplattform für Unternehmen (B2B) und gleichzeitig eine der größten eCommerce-Plattformen der Welt, wolle dafür in den kommenden fünf Jahren rund einer Million US-Kleinunternehmen den Zugang zum chinesischen Markt eröffnen. Die Kleinunternehmen könnten so aufgrund des erweiterten Marktes jeweils mindestens eine weitere Person einstellen, was wiederum die besagte Zahl von Arbeitsplätzen schaffe.Der Chinese Jack Ma verfügt über hervorragende Beziehungen zur Führung der Kommunistischen Partei in China sowie zu US-Präsident Donald Trump. Deswegen kommt ihm auch indirekt eine wirtschaftliche Vermittlerrolle zwischen den Großmächten zu. Trump hatte wiederholt die chinesische Wirtschaft angegriffen und höhere Zölle für chinesische Waren gefordert. Seine protektionistische Haltung gegenüber dem globalisierten Weltmarkt und die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China durch den Handelsstreit könnten die Pläne der Alibaba Group allerdings in Mitleidenschaft ziehen.Hinter dieser Strategie stehen das Bemühen und die Forderung Donald Trumps an amerikanische Großunternehmen wie Ford oder Boeing , in die Produktion und das Personal in den USA zu investieren, anstatt Produktionsprozesse in andere Länder auszugliedern. "Made in America" soll die heimische Wirtschaft stärken, indem Amerikaner bei Amerikanern kaufen und diese ebenso als Arbeitskraft einstellen.