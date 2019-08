Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (30.08.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals -Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher Raymond vom Investmenthaus Piper Jaffray weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Amgen ziehe die Gültigkeit von drei Patenten von Alexion Pharmaceuticals Inc. hinsichtlich Soliris in Zweifel. Die Kursreaktion verkörpere bereits ein Worst Case-Szenario.Unter der Annahme, dass die Soliris-Umsätze in den USA nach 2021 gen Null gehen würden, habe dies auf das Sum-of-the-parts-Modell nur einen negativen Effekt von 8 USD, so der Analyst Christopher Raymond.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 180,00 USD.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:90,21 EUR -12,02% (30.08.2019, 17:05)