Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

135,75 EUR -0,42% (09.01.2017, 12:51)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 143,61 +0,00% (09.01.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(09.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley weuiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Mit der Vorlage des 10-Q-Berichts habe es Alexion Pharmaceuticals Inc. geschafft eine Wolke über dem Aktienkurs zu vertreiben.Die Analysten von Morgan Stanley fragen sich allerdings, inwieweit die zunehmenden Prüfungen die Vertriebsorganisation und der stärkere Konservatismus beim Personal Einflüsse ausüben würden.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "equal-weight" ein.Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:135,47 EUR +2,37% (09.01.2017, 11:22)