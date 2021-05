Börsenplätze Alexanderwerk-Aktie:



Kurzprofil Alexanderwerk AG:



Gegründet von Alexander v.d. Nahmer bereits im Jahre 1885, ist die Alexanderwerk Gruppe (ISIN: DE0005032007, WKN: 503200, Ticker-Symbol: ALX) heute eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Remscheid (NRW), Deutschland.



Als kompetenter Partner unterstützt die Alexanderwerk Gruppe führende Unternehmen aus der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie sowie aus den Bereichen LifeScience und Nukleartechnik bei der Granulierung und Kompaktierung von Kleinstmengen bis hin zur Großproduktion - weltweit. (18.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alexanderwerk-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Remscheider Spezialmaschinenherstellers Alexanderwerk AG (ISIN: DE0005032007, WKN: 503200, Ticker-Symbol: ALX) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das vergangene Geschäftsjahr 2020 habe die Alexanderwerk AG trotz der Corona-Krise deutlich über den letzten Schätzungen des Analysten abschließen können. Und auch bedingt durch einige Großaufträge sei die Gruppe mit einem sehr guten Auftragspolster in das laufende Jahr gestartet. Daher erwarte Nielsen für 2021 kräftige Erlös- und Ergebnissteigerungen. Wenngleich er nach Abarbeitung der Großprojekte wieder von einem etwas ermäßigten Umsatzniveau ausgehe, sehe er den Konzern auf einem guten Weg, das Geschäftsvolumen über gewisse Schwankungen hinweg bei ansprechenden Margen sukzessive nachhaltig über die Marke von 30 Mio. Euro hieven zu können.Dabei sei zu berücksichtigen, dass Großaufträge je nach Zeitpunkt der Auslieferung und damit Umsatz- und Ergebniswirksamkeit immer gewisse Ausschläge mit sich bringen könnten. Insbesondere Lieferengpässe, von denen aktuell auch in vielen Branchen berichtet werde, könnten dabei auch zu unverschuldeten Produktionsverzögerungen führen, aus denen unter Umständen auch Umsatzverschiebungen ins Folgejahr resultieren könnten. Der Anleger sollte jedoch durch derartige stichtagsbezogene Effekte nicht die seit Jahren nachhaltig positive Entwicklung der Alexanderwerk-Gruppe aus den Augen verlieren.Zudem sei der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 54 Prozent und einer Nettoliquidität von fast 10 Mio. Euro sowohl für das anhaltende Corona-Umfeld als auch für weiteres Wachstum sehr solide aufgestellt. Hier sei angesichts der erfolgreichen Entwicklung der ausländischen Niederlassungen auch eine weitere Verstärkung der internationalen Präsenz durch eine zusätzliche Vertriebsgesellschaft in Südostasien geplant. Darüber hinaus halte Nielsen mittel- bis langfristig auch Akquisitionen für denkbar. Auch vor dem Hintergrund der ehemals existenzgefährdenden Situation vor dem 2012 vollzogenen Turnaround halte der Vorstand jedoch eine sukzessive weitere Erhöhung der finanziellen Rücklagen und damit des Handlungsspielraums fest im Blick.Daher erhöht Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Rating für den Anteilsschein des Remscheider Spezialmaschinenherstellers von "halten" auf "kaufen". Orders sollten angesichts des geringen Handelsvolumens immer limitiert erteilt werden. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link