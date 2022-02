Für Schlagzeilen habe Mitte Januar das Investment von Twitter in Aleph gesorgt. Im vergangenen Jahr seien zudem der E-Commerce-Konzern MercadoLibre und die Private-Equity-Gesellschaft CVC bei dem Unternehmen eingestiegen. Im Rahmen der Investments sei Aleph mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet worden.



Beim IPO, für das Marktbeobachter ein Emissionsvolumen von 300 Mio. US-Dollar erwarten würden, dürfte also eine Bewertung im mittleren einstelligen Milliarden-Bereich aufgerufen werden.



Aleph ist in einem interessanten Segment des digitalen Werbemarktes aktiv, wächst rasant und ist darüber hinaus profitabel, so Benjamin Heimlich. Sobald ausreichend Informationen zum Börsengang vorliegen würden, werde DER AKTIONÄR eine Bewertung vornehmen. (Analyse vom 08.02.2022)



Kurzprofil Aleph Group Inc.:



Aleph Group Inc. ist ein digitales Werbeunternehmen. Aleph bringt Online-Plattformen mit Werbetreiben in Emerging Markets zusammen. Zu den Kunden des US-Unternehmens zählen z.B. Twitter, Meta, Tiktok und Snap sowie das Karrierenetzwerk LinkedIn. (08.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aleph Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse das digitale Werbeunternehmen Aleph Group Inc. unter die Lupe.Nachdem zuletzt eine Reihe von Technologieunternehmen ihre IPOs verschoben hätten, schicke sich Aleph Group an, den nächsten Milliarden-Börsengang in diesem Jahr auf die Beine zu stellen. Das Adtech-Unternehmen arbeite mit dem Who is who des Digitalsektors zusammen und habe einen ebenso prominenten Investorenkreis.Der globale Markt für digitale Werbung boome und solle 2025 gut 764 Mrd. US-Dollar schwer werden. Das entspreche einem durchschnittlichen Wachstum in den nächsten drei Jahren von 15 Prozent. Treiber dieser Entwicklung seien laut Markforschern u.a. das starke Wirtschaftswachstum und staatliche Initiativen in Schwellenländern.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Adtech-Unternehmen 131 Mio. US-Dollar umgesetzt - 87 Prozent mehr als 2020 - und habe das Nettoergebnis um das Zwölffache auf 26 Mio. US-Dollar gesteigert.