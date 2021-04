NASDAQ-Aktienkurs Aldeyra Therapeutics-Aktie:

14,20 USD +27,81% (27.04.2021, 17:08)



ISIN Aldeyra Therapeutics-Aktie:

US01438T1060



WKN Aldeyra Therapeutics-Aktie:

A111X8



Ticker-Symbol Aldeyra Therapeutics-Aktie:

137



NASDAQ-Ticker-Symbol Aldeyra Therapeutics-Aktie:

ALDX



Kurzprofil Aldeyra Therapeutics:



Aldeyra Therapeutics (ISIN: US01438T1060, WKN: A111X8, Ticker-Symbol: 137, NASDAQ-Symbol: ALDX) mit Sitz in Lexington, Massachusetts, ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien konzentriert, mit denen das Leben von Patienten mit immunvermittelten Krankheiten verbessert werden kann. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aldeyra Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechnologieunternehmens Aldeyra Therapeutics (ISIN: US01438T1060, WKN: A111X8, Ticker-Symbol: 137, NASDAQ-Symbol: ALDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aldeyra Therapeutics entwickle ein Medikament zu Bekämpfung der allergischen Bindehauterkrankung. Man habe heute positive Daten zur Phase-III-Studie vorgelegt. Die Aktie gehe danach stark durch die Decke. Vorbörslich habe sie 25% im Plus notiert. Das Kursziel sehen die Börsenexperten von "Der Aktionär" bei 25 Euro. Bei der Aldeyra Therapeutics-Aktie ist also noch deutlich Luft nach oben, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Aldeyra Therapeutics-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Aldeyra Therapeutics-Aktie:11,90 EUR +31,49% (27.04.2021, 17:03)