Börsenplätze Alcon-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Alcon-Aktie:

54,00 EUR -1,82% (21.08.2019, 11:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Alcon-Aktie:

59,73 CHF -1,44% (21.08.2019, 11:39)



ISIN Alcon-Aktie:

CH0432492467



WKN Alcon-Aktie:

A2PDXE



Ticker-Symbol Alcon-Aktie:

2U3



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (21.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).2Q19: Mit einem Umsatzwachstum von 5% in konst. W. habe Alcon den Erwartungen entsprochen, wobei VC mit 6% leicht besser abfeschnitten habe (niedrige Vergleichsbasis) als Surgical mit 5%, was wie bei B+L und J&J einer Verlangsamung entspreche. Die Trends hätten für einen negativen Währungseffekt von 3% gesorgt. Obwohl noch kein offizieller Konsens bestehe, liege Alcon hinter den neuesten KERN-EBIT-Schätzungen von Bloomberg und Factset von USD 329 Mio. bzw. USD 315 Mio. (jeweils einschl. der 2Q19-Analystenschätzungen) mit USD 310 Mio. (-6% bzw. -2%) zurück. Ggü. einer geringeren Vergleichsbasis sei die KERN-EBIT-Marge im 2Q um 60 Bp, einschl. eines negativen Währungseffekts von 90 Bp. gesunken.Alcon bestätige seinen Ausblick von 3 bis 5% Umsatzwachstum in konst. W. und einer KERN-EBIT-Marge von 17 bis 18%. Basierend auf einem Umsatzwachstum von 5% in konst. W. im 1H19 und einer leicht niedrigeren Vergleichsbasis im 2H19 halte der Analyst das obere Ende für realistisch. Da die negativen Währungseffekte im 2H19 teilweise abflauen dürften, sollte die KERN-EBIT-Marge davon profitieren, aber das 4Q weise üblicherweise saisonbedingt die niedrigsten Margen auf. Angesichts einer niedrigeren Vergleichsbasis erachte der Analyst eine Margenverbesserung im 2H19 im Jahresvgl. als möglich, aber die Rentabilität bleibe der Schwachpunkt von Alcon und der Analyst rechne im GJ19 nur mit dem unteren bis mittleren Bereich der Margenprognose von 17 bis 18% (1H19: 17,1%, -110 Bp im Jahresvgl.).Alcon habe im 1H19 erneut eine solide Performance gezeigt. VC habe in konstanter Währung nur um 3% zulegen können und bleibe damit das schwächste Glied in der Kette. Surgical habe ein solides Plus von 6% gezeigt. Während sich die Wechselkurse definitiv ungünstig auswirken würden, habe Alcon auch auf zugrunde liegender Basis keine Margenverbesserung realisieren können (Margen rückläufig seit dem 3Q18). Die Umsatzprobleme scheinen damit behoben, die Rentabilität lässt aber noch zu wünschen übrig, so der Aktienanalyst von Vontobel Research.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link