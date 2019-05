Börsenplätze Alcon-Aktie:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (20.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Alcon habe im 1Q19 ein solides Plus von 4% in konst. W. erreichen können, und Buchta erwarte, dass dieser Trend anhalte. Hauptwachstumsmotor werde wohl weiterhin Surgical bleiben (+6,5% in konst. W.), während die Probleme von Vision Care (VC) anhalten dürften (+2,5 bis 3,0%). Da mit PRECISION1 und der Dreistärkenlinse PanOptix AT-IOL gegen Ende 2019/Anfang 2020 zu rechnen sei, werde sich deren Wirkung wohl erst 2020/21 und danach richtig entfalten. Dem stünden die Kontaktlinsen-Pflegeprodukte AirOptix und Aqua Comfort gegenüber, die VCs OG weiterhin belasten dürften.Während Alcon selbst im GJ19 mit einer Kern-EBIT-Marge von 17 bis 18% rechne (GJ18: 16,9%), seien größere Sprünge in Richtung 2023-Ziele wohl erst in den nächsten Jahren zu erwarten. Eine Verbesserung von Operating Leverage, Linsenproduktion und eine Produktmix (Wachstum bzw. Marge) wären hier zielführend. Andererseits sei die SAP-Implementierung mit höheren F&E-Kosten verbunden (Vorteile erst mittel-/längerfristig spürbar) und der Rückgang bei den hochmargigen Kontaktlinsenprodukten, verbunden mit der tieferen Bruttomarge bei PRECISION1, dürften weiterhin auf das Margenniveau drücken. Momentan noch unklar sei zudem die weitere Entwicklung der Wachstumsinvestitionen (F&E, Marketing).Alles in allem sei der Analyst zwar zuversichtlich, dass Alcon die Kehrtwende schaffe und seine - ehrgeizigen - 2023-Ziele erreichen werde. Garantiert sei dies aber nicht, wie die jüngsten Ergebnisse (bes. von VC) belegen würden. Angesichts des Aktienkurses von über CHF 60 scheinen die diesbezüglichen Risiken von den Marktteilnehmern nur ungenügend berücksichtigt zu werden, so der Analyst von Vontobel Research. Eine zu sehr auf Cooper/Zeiss ausgerichtete Bewertung stelle hier in den Augen des Analysten ein Schönwetter-Szenario dar, von dem das Kursniveau nicht mehr weit entfernt sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link