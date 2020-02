Börsenplätze Alcon-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Alcon-Aktie:

56,50 EUR +5,61% (26.02.2020, 10:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Alcon-Aktie:

60,95 CHF +5,14% (26.02.2020, 09:53)



ISIN Alcon-Aktie:

CH0432492467



WKN Alcon-Aktie:

A2PDXE



Ticker-Symbol Alcon-Aktie:

2U3



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (26.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).4Q19: Mit 6% org. Wachstum habe ALC ein weiteres Quartal mit solidem Wachstum geliefert. Haupttreiber sei das Segment Surgical mit 8% und einem starken Implantategeschäft (+17%) sowie soliden 10% bei Equipment (niedrige Ausgangsbasis) gewesen. Nur das Verbrauchsmaterialiengeschäft habe mit 4% eher schwach abgeschnitten. Vision Care habe ein org. Wachstum von 3% geliefert, wobei Ocular Health die Erwartungen etwas übertroffen habe, während die Kontaktlinsensparte etwas schwächer abgeschnitten habe. Mit einer sehr niedrigen Ausgangsbasis und nachlassenden negativen Währungseffekten habe Alcon seine Kern-EBIT-Marge um 260 Bp steigern können. Die Marge bei Surgical habe sich um 470 Bp erhöht, bei Vision Care dagegen nur um 110 Bp. ALC zahle eine Dividende von USD 0,19, was einer Ausschüttungsquote von 10% entspreche. Die Dividendenzahlung belaufe sich somit auf USD 90 bis 95 Mio. und werde durch den FCF von USD 367 Mio. problemlos abgedeckt (-40% J/J, -8% ggü. Bloomberg-Konsens).Ausblick für 2020: Alcon erwarte ein org. Umsatzwachstum von 5 bis 6% (Konsens 5 bis 5,5%) und eine Kern-EBIT-Marge von 17,5 bis 18,5% (Konsens 18,0%, GJ19: 17,2%). Das Kern-EPS dürfte USD 1,95 bis 2,05 erreichen (Konsens. USD 2,01). Nur der Kernsteuersatz von 19,5 bis 21,5% sei für ein Schweizer Unternehmen recht hoch und liege über der vor der Ausgliederung ursprünglich prognostizierten Prognose von ALC (hoher Zehnerbereich).Buchta erachte die heutigen Ergebnisse als solide. ALC sei eine robuste operative Entwicklung gelungen. Die Prognose für 2020 entspreche den Erwartungen, wobei Fortschritte erst relativ spät in diesem Jahr erwartet würden. Anleger müssten daher noch auf spürbarere Fortschritte warten, wobei ein Großteil davon bereits im aktuellen Aktienkurs enthalten sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link