Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

198,55 EUR -0,05% (23.12.2021, 10:06)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

225,23 USD +0,48% (22.12.2021, 22:10)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (23.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Nach Peru erlebe auch das Nachbarland Chile einen Linksrutsch. Der neu gewählte Präsident Gabriel Boric gelte nicht gerade als Freund der Minengesellschaften. Deshalb würden neben Kupferproduzenten v.a. auch die Lithiumunternehmen, die in Chile tätig seien, zittern. Oder doch nicht? Der Lithium-Riese Albemarle gehe nicht davon aus, dass seine chilenischen Lithiumaktivitäten von der Regierung des gewählten Präsidenten Boric beeinträchtigt würden, da das US-Unternehmen seit langem in dem Land ansässig sei und einen "einzigartigen" Vertrag zur Produktion des Metalls abgeschlossen habe.Boric, ein 35-jähriger linker Gesetzgeber, der sein Amt im März antrete, habe die Wahl am Sonntag mit einem zweistelligen Vorsprung gewonnen, weil er sich für eine Überarbeitung des marktorientierten Wirtschaftssystems Chiles eingesetzt habe. Während des Wahlkampfes habe er wiederholt die Privatisierung der Lithiumindustrie kritisiert. Die Wahlergebnisse hätten die von Albemarle aber auch von SQM Anfang dieser Woche deutlich nach unten gedrückt. Albemarle habe sich aber unbeeindruckt gezeigt und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen einen Vertrag für den Betrieb in Chile bis mindestens 2043 habe. "Wir sind seit mehr als 40 Jahren in dem Land präsent und planen, noch viele weitere Jahre dort zu sein", habe Albemarle-Sprecherin Kelli Hopp-Michlosky gegenüber Reuters gesagt. "Im Wesentlichen erwarten wir nicht, dass die neue Regierung irgendwelche Auswirkungen auf unsere Aktivitäten in Chile haben wird."Albemarle habe darauf hingewiesen, dass Boric während des Wahlkampfes gesagt habe, er plane nicht, den Lithiumbetrieb zu verstaatlichen, sondern wolle stattdessen eine nationale Lithiumgesellschaft gründen. Die chilenische Regierung betreibe bereits Codelco, den größten Kupferproduzenten der Welt. Albemarle habe auch darauf hingewiesen, dass es eine Lithium-Lizenzgebühr von bis zu 40% zahle, die höchste Lithium-Lizenzgebühr der Welt, und dass es den Gemeinden, die in der Nähe seiner Betriebe leben würden, Geld zukommen lasse und Studien zum Wasserstand finanziere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Albemarle-Aktie: