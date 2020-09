Das LVBet Casino hat ein Begrüßungspaket, das in vier Teile gegliedert ist, wobei jede Einzahlung Ihnen einen bedeutenden Spielbonus auf der Grundlage Ihrer Einzahlung gewährt. Außerdem erhalten Sie jedes Mal eine großzügige Anzahl an LV-Spins für ein bestimmtes Spiel. Bei Ihrer ersten Einzahlung erhalten Sie beispielsweise LV-Spins beim allseits beliebten Starburst.



LV BET bietet den Spieler ein exklusives Willkommensangebot für Ersteinzahlungen! Das Willkommensangebot besteht aus einem 150% Bonus bis zu EUR 150. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 EUR, und um den maximalen LVbet Casino Bonus zu erhalten, ist eine Einzahlung von 100 EUR erforderlich. Bei einer Mindesteinzahlung von 100 EUR mit dem exklusiven Willkommensbonus werden Ihnen außerdem 50 LV-Spins gutgeschrieben, die ausschließlich an den Spielautomaten Cat Wilde und Doom of Dead verwendet werden können. Einzahlungen, die mit Neteller, Jeton, Skrill oder Skrill 1 Tap getätigt werden, sind nicht für das exklusive Willkommensangebot qualifiziert. Jegliche Ersteinzahlungen, die mit den oben genannten Zahlungsmethoden getätigt werden, tragen automatisch zum Standard-Willkommenspaket mit vier Einzahlungen bei, das unten erläutert wird. Jeder, der das exklusive Willkommensangebot für die erste Einzahlung in Anspruch nimmt, kann auch die restlichen Boni aus dem Standard-Willkommenspaket beanspruchen, wenn er seine zweite, dritte und vierte Einzahlung tätigt.



LV BET begrüßt seine neuen Spieler mit einem vierteiligen Begrüßungsangebot. Um sich für die Spins und Boni zu qualifizieren, müssen die Spieler sicherstellen, dass sie ihre ersten vier Einzahlungen innerhalb von 90 Tagen nach der Registrierung eines Kontos tätigen, wobei jede Einzahlung mindestens 10 EUR betragen muss.



Das gesamte Begrüßungspaketangebot entspricht 1.000 EUR an Boni und 1000 LV-Spins. Es wird wie folgt auf die ersten vier Einzahlungen aufgeteilt:



1. Einzahlung: 100% Übereinstimmung bis zu 200 EUR + bis zu 200 LV-Spins bei Starburst

2. Einzahlung: 50% bis zu 200 EUR + bis zu 200 LV-Spins auf Aloha Cluster zahlt

3. Einzahlung: 25% bis zu 500 EUR + bis zu 500 LV-Spins bei JokerPro

4. Einzahlung: 200% bis zu 100 EUR + bis zu 100 LV-Spins auf Wild Wild West: Der große Zugüberfall.



Die Gratisdrehungen werden je nach Höhe der Einzahlung in einer Staffelung vergeben. Neue Spieler sollten sich darüber im Klaren sein, dass Einzahlungen, die mit Neteller, Skrill oder Skrill 1-Tap getätigt werden, nicht für diese Willkommensangebote qualifizieren. (11.09.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das LVBet-Casino ist ein warmherziger und einladender Ort voller Spiele. Dieser Online-Raum bietet alles: erstaunliche Spielautomaten, ein Live-Casino und mehr. Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten Ort zum Spielen sind, kann Ihnen diese Website vielleicht das bieten, was Sie suchen.Eines der besten Dinge an dieser Website ist die schiere Anzahl der Slots, die sie von Top-Entwicklern in der Branche haben, ganz zu schweigen von den Promotions und Turnieren, die die Spieler noch lange nach der ersten Einzahlung beschäftigen. Melden Sie sich noch heute bei LVBet Casino an!