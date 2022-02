Die harsche Rhetorik und deren folgende Taten hätten für Volatilität und einen regelrechten Abverkauf bei Aktien mit hohem Russlandexposure gesorgt und hätten Anleger in vermeintlich sicherere Häfen fliehen lassen. So seien vor allem langlaufende US-Staatsanleihen gefragt gewesen, was auch am Renditerückgang 10-jähriger US-Treasuries auf zwischenzeitlich unter 1,9% habe beobachtet werden können. Aber auch am Aktienmarkt selbst habe man fleißig rotiert. Beispielsweise sei der US-Techsektor, gemessen am NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), ein gefragter Markt gewesen, wohingegen sich die Anlegerschaft in Scharen aus Europa zurückgezogen und dabei vor allem Unternehmen aus dem Bankensektor aus den Depots geworfen habe.



Am Rohstoffmarkt seien nicht minder bemerkenswerte Bewegungen zu verzeichnen gewesen. Der Ölpreis sei auf Niveaus geklettert, wie sie seit Sommer 2014 nicht mehr hätten beobachtet werden können. So habe das Barrel der Nordseesorte Brent in der Spitze über USD 105 gekostet. Auch der Goldpreis habe seinem Ruf als Krisenasset alle Ehre gemacht und sich bei der Marke von USD 1.925 festgesetzt. Gegen Handelsende sei jedoch wieder Beruhigung eingekehrt und große Teile der Gewinne bei Öl und Gold seien wieder abgegeben worden.



Alles andere als krisensicher habe sich abermals der Kryptomarkt dargestellt. Allen voran der Bitcoin, welcher in der Community immer noch gerne als digitales Gold und sicherer Hafen bezeichnet werde, habe sich mit einem Rückgang von zwischenzeitlich -10% als Stabilitätsanker disqualifiziert. Aber auch hier sei die Volatilität hoch, sodass Bitcoin & Co. Heute Morgen mit teils zweistelligen Zuwächsen notieren würden.



In Asien würden die Börsen heute Morgen mit gemischten Vorzeichen handeln. Über Nacht habe Russland die Angriffe fortgeführt, wenngleich der Vormarsch an einigen Stellen ins Stocken geraten zu sein scheine. Auch wenn die Börsen nun einen Stabilisierungsversuch wagen sollten, bedürfe es einer weitreichenden Neueinschätzung des wirtschaftlichen Ausblicks und der Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten. (25.02.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Als ob die humanitäre Katastrophe in der Ukraine allein nicht schon genug wäre, sorgten auch die Aktienmarktentwicklungen für reichlich Sorgenfalten in der Anlegerschaft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit Verlusten auf breiter Front sei es schwer einzelne Highlights herauszupicken. Die zweistelligen Kursrückgänge am russischen Aktienmart (-33%), die -7% im österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) oder der Anstieg des Ölpreises auf zwischenzeitlich deutlich über USD 100 hätten aber definitiv hervorgestochen.