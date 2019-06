3. Um die negativen Effekte der Zölle abzumildern, lasse die chinesische Führung ihre Währung geordnet abwerten. Das habe den US-Dollar in den letzten Wochen gestärkt und viele Schwellenländerwährungen geschwächt.



4. Die Zölle würden multinationale Unternehmen zwingen, ihre globalen Lieferketten neu aufzusetzen und viele Investitionen abzuschreiben.



Dr. Schlumberger sei überzeugt: "Der globale Wettkampf lässt sich nicht mit einem 'Deal' beenden, sondern wird uns über die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben." Ein anhaltender "kalter Wirtschaftskrieg" werde die Weltwirtschaft in Blöcke spalten, vermutlich in eine asiatische und eine westliche Zone mit jeweils eigenen Wertschöpfungsketten. Und weiter: "Europa ist zu schwach, um sich eigenständig behaupten zu können, und muss sich den USA unterwerfen, um nicht zerrieben zu werden. Das bisherige Exportmodell Deutschlands, das sehr stark auf den Chinahandel ausgerichtet ist, wird sich kaum behaupten können. Europa insgesamt droht eine 'ökonomische Disruption'."



Kurzfristig dürfte der wirtschaftliche Schaden des Handelskriegs für China größer sein als für die USA. Langfristig sehe Dr. Schlumberger die autokratische Führung Chinas im Vorteil: "Sie kann ihrer Bevölkerung unter dem Deckmantel patriotischer Propaganda leichter ökonomische Opfer abverlangen. Trump muss seine Wiederwahl im Herbst 2020 im Auge haben, die ihm in einem rezessiven Umfeld nicht gelingen wird." Deshalb steige gegen Ende des Jahres der Druck auf den US-amerikanischen Präsidenten.



Und weiter: "Für das voraussichtliche Trump-Xi-Treffen auf dem G20-Gipfel in Osaka Ende Juni erwarte ich bestenfalls eine erneute Aufnahme von Verhandlungen einhergehend mit einem Waffenstillstand für 3 bis 6 Monate." Dies käme Europa zugute, da Trump Mehrfrontenkriege scheue und sich Europa bzw. die deutsche Automobilindustrie erst nach einem Deal mit China vornehme. "In dieser Auseinandersetzung sind Trumps Erfolgschancen ungleich größer", befürchte Dr. Schlumberger.



Die Leitzinssenkungen in den USA sollten den US-Dollar etwas abschwächen und so die Kapitalmärkte der Schwellenländer stützen. Europa könnte von seinem aktuellen Schattendasein im Handelskrieg relativ weiter profitieren. "Die US-Zinsen bleiben im Abwärtstrend, sodass uns die Alternativlosigkeit von Aktieninvestments erhalten bleibt. Im Spannungsfeld schwacher Unternehmensgewinne und extrem niedriger Zinsen sollten die Aktienmärkte ihre breite Seitwärtsbewegung der letzten zweieinhalb Jahre fortsetzen", erwarte der StarCapital-Experte. Das Rezessionsrisiko habe jedoch vor dem Hintergrund des Handelskriegs deutlich zugenommen: "Kommt es zu einer globalen Rezession, wovon wir aktuell nicht ausgehen, muss realistischerweise von heftigen Einbrüchen an den Aktienmärkten ausgegangen werden." (17.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China lesen sich wie die Zutaten für einen Krimi: "Gift für die Konjunktur, eine voraussichtlich notwendige Unterwerfung Europas und Waffenstillstand zwischen den Parteien als bestmögliches Ergebnis, das man derzeit erwarten kann", analysiert Dr. Manfred Schlumberger, Vorstand und Leiter Portfoliomanagement der StarCapital AG, die weltwirtschaftspolitische Situation in der aktuellen StarInvest.Und weiter: "Obwohl der Handel zwischen den USA und China weniger als ein Prozent des globalen BIP ausmacht, sind die ökonomischen Folgen des Handelskriegs bereits spürbar." Der Experte sehe vier Belege dafür:1. Die gestiegenen Zölle für chinesische Importe würden sich in den USA bereits in anziehenden Einfuhrpreisen niederschlagen und die amerikanischen Konsumenten belasten.