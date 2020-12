Da sich die Länder der Notwendigkeit einer kohlenstoffarmen Entwicklung immer bewusster würden, werde das nächste Jahrzehnt durch die massenhafte Einführung von Elektrofahrzeugen gekennzeichnet sein. "In Großbritannien dürfen bereits ab 2030 keine Benzin- und Diesel-Pkw sowie -Lieferwagen mehr verkauft werden, ein Jahrzehnt früher als ursprünglich angenommen. Auch Norwegen, Kanada und Deutschland streben einen 100%igen Verkauf von Elektrofahrzeugen für den Personenverkehr bis 2025, 2040 bzw. 2050 an. Allein in Europa wurden im Jahr 2019 60 Milliarden Euro in die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien investiert, 19 Mal mehr als im Jahr zuvor", analysiere Chamberlayne.



Das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen sei eindeutig groß. Im September hätten drei Millionen Menschen die Präsentation zum Battery Day von Tesla verfolgt, an dem das Unternehmen seine Technologie-Roadmap und seine Investitionspläne für das nächste Jahrzehnt vorgestellt habe. Tesla habe sich zum Ziel gesetzt, die Batterieproduktion um den Faktor 100 zu steigern, und habe Innovationen zur Verbesserung der Langlebigkeit der Batterien und der Reichweite der Fahrzeuge identifiziert. "Wir erwarten, dass die ehrgeizigen Pläne von Tesla das Investitionstempo im gesamten Automobilsektor vorantreiben", so Chamberlayne. Tatsächlich habe Volkswagen kürzlich angekündigt, in den nächsten fünf Jahren 73 Milliarden Euro in Elektrifizierung, Hybridantriebe und Digitaltechnik zu investieren.



2020 sei ein turbulentes und unberechenbares Jahr gewesen, und doch habe es Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit gegeben, da die Corona-Pandemie die Investitionen in die Digitalisierung beschleunigt habe. "Wir glauben, dass es einen dauerhaften Wandel geben wird. Von der Telemedizin hin zu Heimarbeitsplätzen hat die Digitalisierung Lösungen für einige der Probleme des Jahres 2020 geliefert, und wir erwarten, dass viele dieser gesellschaftlichen Veränderungen bis 2021 und darüber hinaus andauern werden", so der Investmentexperte weiter. Diesen Wandel sollten Investoren berücksichtigen.



"Angesichts der niedrigen Zinssätze und der schwachen Konjunktur glauben wir, dass es besser ist, in Unternehmen zu investieren, die Wachstumspotenzial zeigen und sich vergrößern. Die attraktivsten Gelegenheiten werden in Unternehmen zu finden sein, die von den beiden Investitionstrends Ökologie und Digitalisierung profitieren", fasse Chamberlayne zusammen. Der Experte sehe keinen Anlass seinen Investmentansatz für 2021 zu ändern, da diese Trends schon heute fester Bestandteil der Strategie von Janus Henderson seien: "Indem wir uns auf unsere Anlagethemen der nachhaltigen Entwicklung konzentrieren, glauben wir, dass wir widerstandsfähige Unternehmen finden können, die säkularen Wachstumschancen ausgesetzt sind." (07.12.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Intelligent, vernetzt, digital und grün - so sieht die Zukunft in den Augen von Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bei Janus Henderson, aus.Der Grund: Politische Verpflichtung für eine nachhaltige Wirtschaft sowie das hohe Innovationstempo. "Wir erleben ein Jahrzehnt der sauberen Energie und der Elektrifizierung, mit Fortschritten in der Batterietechnologie und der umfassenden Einführung von Elektrofahrzeugen. Außerdem sehen wir ein Jahrzehnt der Digitalisierung und Vernetzung. Dies wird neue Formen der Organisation unserer Volkswirtschaften ermöglichen und eine größere Effizienz und Zirkularität in zahlreichen Branchen fördern", so Chamberlayne.