Wegen schwindender Corona-Maßnahmen und der Zinswende in den USA hätten sich Investoren in den vergangenen Monaten von den Corona-Gewinnern abgewendet und in andere Sektoren umgeschichtet. Dazu sei am Dienstag ein trübes Marktumfeld gekommen, was Experten auf schwache internationale Vorgaben zurückgeführt hätten. In China hätten anhaltende Corona-Maßnahmen Anlegern zu schaffen gemacht, und auch der Dow Jones Industrial habe zu Wochenbeginn im Minus geschlossen.



Zu den großen Verlierern am deutschen Kapitalmarkt würden weiterhin die Essenslieferanten gehören. Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) sei mit einem Minus von 2,9 Prozent in die Handelswoche gestartet und habe damit die Verluste der Vorwoche ausgeweitet. HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) stehe mit Verlusten von gut drei Prozent nicht besser da. Im laufenden Jahr hätten HelloFresh-Aktien um fast 45 Prozent nachgegeben. Damit seien sie vor Delivery Hero (minus 64 Prozent) der zweitschwächste DAX-Wert. Im November hätten HelloFresh im Rekordhoch noch 97,50 Euro gekostet.



Schließlich hätten auch Papiere der Onlinebranche kräftig verloren. Dazu hätten die TeamViewer-Aktien (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) gehört, die mit einem Minus von 2,3 Prozent zu den schwächsten Werten im MDAX gezählt hätten. Im SDAX hätten Papiere der SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) kräftig nachgegeben.



Insbesondere die Aktie von Sartorius sei nach der jüngsten Korrektur durchaus wieder interessant. Günstig sei das Papier zwar nach wie vor nicht, in den kommenden Jahren wolle Sartorius aber das Wachstumstempo hochhalten. Mutige Anleger greifen noch vor der nächsten Zahlenvorlage (geplant für den 21. April) bei dem DAX-Wert zu und spekulieren damit auf einen Rebound, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Allerdings sollte die Position mit einem relativ engen Stopp abgesichert werden.



