Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Die Verschnaufpause zwischen 12.000 und 12.400 Punkten tut dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gut."



"Wieder etwas enttäuschendere Makrodaten mahnen vor zu viel Optimismus für die globalen Aktienmärkte."



"Europas Börsen bleiben attraktiver als die Wall Street." (07.04.2017/ac/a/m)







FrankfurtMünchen (www.aktiencheck.de) - Die Karwoche steht ganz im Zeichen einer Reihe von Inflationsdaten für März: Am Dienstag werden diese für Großbritannien, am Mittwoch für China veröffentlicht; die Zahlen für Deutschland folgen am Donnerstag, die für die USA am Freitag, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Hinzu kämen einige Produzentenpreisdaten - am wichtigsten sei dabei die Werkbank der Welt: Nachdem Chinas Produzentenpreise im Februar auf Jahresbasis um 7,8 Prozent zugelegt hätten, erwarte der Markt für März eine Verlangsamung. Es wäre die erste seit August 2015.