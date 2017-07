Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA können die Stahlwerte (AK Steel (ISIN: US0015471081, WKN: 890363) +7,1%, United States Steel (ISIN: US9129091081, WKN: 529498) +3,8%) auf einen guten Handelstag zurückblicken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Sie hätten von Aussagen Donald Trumps profitiert, wonach dieser sich zum Schutz der US-Stahlindustrie sowohl Schutzzölle als auch Einfuhrquoten vorstellen könne. Daher würden heute wohl auch europäische Stahlunternehmen mit Geschäft in den USA im Fokus einiger Anleger stehen (u.a. ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ), voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200)). Der US-Discounter Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243) habe den Markt mit der Ankündigung überrascht, im zweiten Quartal nun doch mit steigenden statt sinkenden Umsätzen zu rechnen. Die Aktie habe in der Folge um knapp fünf Prozent zulegen können.



In Europa seien gestern die Aktien des Pharmakonzerns AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) (-3,5%) unter Druck gekommen, nachdem Gerüchte, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Pascal Soriot, zum Konkurrenten TEVA Pharmaceutical Industries (ISIN: US8816242098, WKN: 883035) (+3,5%) wechseln könnte, vom Unternehmen nicht dementiert worden seien. (14.07.2017/ac/a/m)







