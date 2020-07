Die Antwort auf diese einfache Frage sollte in erster Linie auf die persönlichen Anlageziele zurückgehen. Man wolle im sorgenfreien Ruhestand einen gewissen Lebensstil aufrechterhalten, den Wert des Geldes einfach mit vertretbarem Risiko vermehren oder gegebenenfalls das Portfolio mit einem Entnahmeplan ausstatten. Der Zeithorizont und die Schwankungsverträglichkeit würden also zusätzlich zum konkreten Verwendungszweck die Richtung vorgeben, wie die Anlageklassenverteilung aussehen sollte. Wer langfristiges Wachstum anstrebe, komme um die Aktienanlage nicht herum! Sei es dann nicht müßig, sich in volatilen Marktphasen - die ständig auftreten - über Timing-Pläne weitreichende Gedanken zu machen?



Leider stelle sich die Frage nach dem optimalen Wiedereinstieg eben trotzdem für viele Anleger, denn wer einmal aus dem Aktienmarkt ausgestiegen sei, der habe sich diese schwierige Entscheidung selbst aufgebürdet. Es sei eine große Herausforderung, Aktien auch tatsächlich so zu behandeln, dass sie ihren höchstmöglichen Nutzen entfalten würden - als Bausteine für den langfristigen Vermögenszuwachs. Im März 2020 seien Anleger auf eine harte Probe gestellt worden. Auch Marktteilnehmer mit starken Nerven seien Gefahr gelaufen, ihren Emotionen zu erliegen und zu einem ungünstigen Zeitpunkt von ihrem übergeordneten Plan abzurücken. Als die Aktienmärkte Ende März wieder zu steigen begonnen hätten, hätten die meisten nicht an eine nachhaltige Erholung geglaubt. Viele würden immer noch an der Stabilität der Märkte zweifeln und hätten nicht viel von der gegenwärtigen V-Bewegung profitiert.



Es sei nie "einfach", den Wiedereinstieg zu wagen! Wer als Anleger den Punkt erreicht habe, dass die Märkte aktuell wieder höher stünden als zum Zeitpunkt des Ausstiegs, müsse sich also eingestehen, dass der Timing-Versuch nicht geglückt sei. Wer den Einstieg dennoch wage und von weiteren kurzfristigen Marktschwankungen direkt "bestraft" werde, steige vielleicht erneut aus und begehe weitere Timing-Fehler. Ebenso könnten Anleger das aktuelle Niveau als "zu hoch" verurteilen und stur darauf warten, dass die Märkte nochmal unter das Niveau des Ausstiegs fallen würden. Dabei sollte man jedoch nicht unterschätzen: Wenn die Märkte weiter nach oben streben würden, würden die Opportunitätskosten unerbittlich ansteigen und die Entscheidung zum Wiedereinstieg werde immer schwerer.



Für langfristig orientierte Anleger sollte die Devise immer lauten: Timing-Versuche vermeiden, so gut es gehe. Das Fehlerpotenzial sei einfach zu hoch und die grundsätzlichen Anlageziele würden in den Hintergrund treten. Man könne sich die leidigen Diskussionen um den optimalen Wiedereinstieg ersparen, indem man die Frage "Warum investiere ich eigentlich?" immer in den Vordergrund rücke. (16.07.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Wer den Aktienmarkt im denkwürdigen ersten Quartal 2020 verlassen hat, muss sich heute die Frage stellen, wann er wieder einsteigen soll, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Viele Experten würden in volatilen Marktphasen zum Prinzip "kaufe günstig, verkaufe teuer" raten. Das klinge vernünftig, aber auch klischeehaft - und nicht selten würden emotionale Marktphasen dazu führen, dass vorsichtige Anleger genau das gegenteilige Resultat erzielen würden. Auch würden viele Ratschläge zur richtigen "Taktik" für den Wiedereinstieg erteilt, dies beinhalte eine schrittweise Rückkehr in die Aktienmärkte oder einfach darauf zu warten, dass ein Impfstoff die Risiken von COVID-19 etwas kalkulierbarer mache. Die entscheidende Frage sei jedoch viel einfacher: Warum investiere man eigentlich?