Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang stand einmal mehr die sich nun in den letzten Zügen befindende Berichtssaison im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Deutlich nach unten sei es auch für das Biotech-Unternehmen Illumina (ISIN: US4523271090, WKN: 927079) gegangen, das u.a. einen Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal von über 50?% habe hinnehmen müssen. Auch beim Umsatz hätten die Markterwartungen nicht erfüllt werden können. Illumina hätten knapp 11% verloren. Weniger drastisch als befürchtet sei wiederum der Verlust von Groupon (ISIN: US3994732069, WKN: A2P6UE) ausgefallen. Die Aktie des Gutscheinvermittlers sei um fast 57% nach oben geklettert.Positives habe es von Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617) zu berichten gegeben. So habe die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA den Zulassungsantrag für das Alzheimermedikament Aducanumab angenommen. Außerdem habe die Behörde ein so genanntes "Priority Review" vergeben, was einem verkürzten Zulassungsverfahren gleichkomme. Die Aktie sei um über 10% gestiegen. (10.08.2020/ac/a/m)