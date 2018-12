Wien (www.aktiencheck.de) - Der weltgrößte Reiseveranstalter TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00) (+4,5%) gab gestern einen Anstieg des operativen Gewinns im vergangenen Geschäftsjahr von 11% bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Im Gegensatz zu Thomas Cook (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W) (+1,9%), dessen Gewinn im selben Zeitraum um 23% gesunken sei, habe TUI von seinen vielen Kreuzfahrtschiffen und Hotels profitiert, die das Unternehmen mittlerweile vom traditionellen Reiseveranstaltergeschäft viel weniger abhängig machen würden. Telefónica-Papiere (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775) seien nach Medienberichten über einen möglichen Einstieg des Hedgefonds und Aktionärsaktivisten Elliot um 1,1% gestiegen. Der Titel des Autozulieferers LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888) habe im späten Handel gut 18% zugelegt - einem Reuters-Bericht zufolge sollten sich Motherson Sumi (+3,9%) und LEONI in einer frühen Phase hinsichtlich einer Übernahme durch die indische Motherson befinden.



Mit GE (ISIN: US3696041033, WKN: 851144) (+7,2%) habe gestern ein seltener "Gast" die Gewinnerliste im S&P 500-Index angeführt. Die Aktie, die in den letzten zwei Jahren rund 80% ihres Börsenwertes eingebüßt habe, habe zum einen von der Ankündigung profitiert, wonach ein Teil der Digital-Sparte veräußert werde, zum anderen von einer Analystenhochstufung. (14.12.2018/ac/a/m)





