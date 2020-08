Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte - allen voran die US-Megacaps und Zykliker - sind über die letzten beiden Wochen weiter gestiegen, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Am 10. September tage der EZB-Rat in Frankfurt, um die wirtschaftliche und monetäre Entwicklung zu bewerten und geldpolitische Beschlüsse zu erörtern. Eine großartige Änderung des aktuellen Kurses werde dabei nicht erwartet. Am 11. und 12. September würden die Treffen der Euro-Gruppe und des Rates "Wirtschaft und Finanzen" in Berlin folgen.Morgen würden die finalen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes für die USA und die Eurozone für den Monat August veröffentlicht. Am 3. September würden die Einkaufsmanagerindices für Dienstleistungen und am Folgetag Daten zum Arbeitsmarkt in den USA folgen. Am 7. September werde in Deutschland das Wachstum der Industrieproduktion veröffentlicht und die US-Börsen würden aufgrund des Labour Day geschlossen bleiben. Darauf folge am 8. September das Wirtschaftswachstum der Eurozone für das zweite Quartal und schließlich am 11. September die Inflationsrate (August) für die USA, die Eurozone und Deutschland. (31.08.2020/ac/a/m)