An der Wall Street habe die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die FED die Kurse befeuert. Zwar werde heute von der US-Notenbank noch keine Zinssenkung erwartet, aber der Ausblick und Hinweise auf die nächsten Schritte würden Investoren offenbar zur Unterstützung reichen.



Dow Jones +1,4%, S&P 500 +1,0%, NASDAQ Comp. +1,4%



Nikkei 225 handle freundlicher mit aktuell 21.352,31 Punkten.



Der Windturbinenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655) habe von der nordamerikanischen Tochter des französischen Energiekonzerns Engie einen Auftrag für den Bau von 100 Windturbinen erhalten. Das Auftragsvolumen habe Nordex nicht genannt.



Zusammen mit Visa, MasterCard, Ebay, PayPal, Uber, Spotify und weiteren plant Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) eine neue Kryptowährung. Die Währung Libra solle per Smartphone direkt in andere Währungen getauscht werden können. Vor allem in Regionen, in denen Bankkonten kein Standard seien, könnte die Währung interessant werden. Beispiel Philippinen: 50% der Filipinos sollten über einen Facebook- oder WhatsApp-Account aber nur 20% über ein Bankkonto verfügen. In China sollten 200 Mio. Chinesen und in Indien mehr als 100 Mio. Inder zwar ein Smartphone, aber kein Bankkonto besitzen.



Der Softwarekonzern Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981) habe in Q2 einen höheren Gewinn und Umsatz dank der Sparte digitale Medien, zu dem das Cloud-Geschäft gehöre, als erwartet erzielt. Der Umsatz habe mit 2,74 Mrd. USD um ein Viertel höher als im Vorjahreszeitraum gelegen. Der Gewinn sei von 663,2 Mio. USD auf 632,6 Mio. USD gesunken. Ohne Sondereffekte habe er jedoch auf Aktienbasis höher gelegen als erwartet. (19.06.2019/ac/a/m)







Nach dem von Zurückhaltung geprägten Vortag kehrten Anleger gestern in Scharen auf das Parkett am deutschen Aktienmarkt zurück. Die Aussicht auf eine konjunkturelle Unterstützung durch die EZB habe es möglich gemacht.

DAX +2,03%, MDAX +1,19%, TecDAX +1,78%