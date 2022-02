"Die zuvor genannten Risikofaktoren haben eines gemeinsam," meine Grüner. "Sie wurden bereits weitreichend diskutiert, wodurch sich das negative Überraschungspotenzial in Grenzen hält". Ein altes Börsensprichwort besage, dass Bullenmärkte eine "Mauer der Angst" erklimmen würden. Sorgen würden die Erwartungen dämpfen, so dass der Zustand einer Erleichterung oder einer positiven Überraschung leichter zu erreichen sei - dies sorge für Rückenwind an den Aktienmärkten.



Selbstverständlich seien die meisten Befürchtungen der Anleger nachvollziehbar, da sie sich mit realen, negativen Einflussfaktoren beschäftigen würde. Eine Inflationsrate von sieben Prozent im Jahresvergleich sei schließlich nichts Positives. Ebenso würde eine chinesische Invasion in Taiwan, eine russische Invasion in der Ukraine oder der Erwerb von Atomwaffen durch den Iran negativ auf die Märkte wirken. Die Hartnäckigkeit von COVID und die uneinheitlichen politischen Reaktionen darauf würden für Gegenwind sorgen. "Zudem sind viele dieser Themen zunehmend politisiert worden", erläutere Grüner. Dadurch sei die Spannung zusätzlich verschärft worden. Sowohl für die Befürworter als auch für die Gegner der politischen Maßnahmen sei es schwierig, eine objektive Risikobewertung vorzunehmen.



Für Aktienmärkte bestehe die relevante Frage jedoch nicht darin, ob etwas "gut" oder "schlecht" sei. "Der wichtige Punkt ist: Inwieweit haben die Märkte diese Faktoren bereits eingepreist", meine Grüner. Die zuvor genannten Risikoherde würden bereits seit längerer Zeit die weltweiten Schlagzeilen beherrschen. Da so viele Marktteilnehmer darauf fixiert seien, würden die Aktienkurse also bereits unzählige Meinung darüber widerspiegeln, vor allem auch die negativen und extremen Meinungen. "Um die Aktienmärkte zu erschüttern, müsste die Realität weitaus schlimmer ausfallen als die bereits in Erwägung gezogenen Szenarien", sage Grüner. "Bei derart breit diskutierten Problemstellungen sind die Chancen für einen solchen negativen Überraschungseffekt relativ gering".



Grüner behaupte nicht, dass sich die negativen Einflussfaktoren von heute komplett in Wohlgefallen auflösen würden. Er wolle auch nicht andeuten, dass den Aktienmärkten eine glorreiche Spätphase bevorstehe, die sich heute noch keiner vorstellen könne. Aber das sei auch gar nicht nötig, um von steigenden Aktienmärkten für das Börsenjahr 2022 auszugehen. "Dazu genügt es, dass die Realität weniger schlimm ausfällt, als es von den Märkten erwartet wird. Zudem bleibt das Grundrezept für einen intakten Bullenmarkt weiterhin bestehen: wachsende Wirtschaft, politischer Stillstand und ein sicherer Abstand zur gefährlichen Euphorie", resümiere Grüner. (03.02.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - In der Rückschau verlief das Aktienjahr 2021 auf globaler Ebene nahezu idealtypisch - dynamische Renditen, keine nennenswerten Rücksetzer. Ganz im Gegensatz dazu wurden Anleger im abgelaufenen Börsenmonat daran erinnert, dass Volatilität auch eine negative Seite hat und Korrekturbewegungen immer wieder auftreten können, so die Experten von Grüner Fisher Investments."Es mangelt nicht an vielfältigen Krisenherden: Inflation, Entscheidungen der Fed und EZB, COVID und geopolitische Risikofaktoren"; analysiere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. An dieser Stelle sei es ratsam, sich einige grundlegende Eigenschaften der Aktienmärkte ins Gedächtnis zu rufen.