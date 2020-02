Der europäisch-amerikanische Industriegasekonzern Linde erhöhe seine Quartalsdividende um 10%. Für das zurückliegende Quartal sollten 96,3 US-Cent je Aktie ausgeschüttet werden.



Autozulieferer LEONI werde das Schlussquartal 2019 durch Sondereffekte belastet. Aktuelle Erkenntnisse zu einem Kundenprojekt würden eine Rückstellung für Drohverluste in Höhe von rund 80 Mio. EUR erforderlich machen, habe es geheißen.



MasterCard senke seine Prognose für Q1 zwischen 2 und 3% nach unten. Für das laufende Quartal erwarte das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum zwischen 9 und 10%, da sich das Virus grenzüberschreitend auf Reisen und E-Commerce auswirke, habe es geheißen.



Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) gründe ein neues Unternehmen für Arzneimittel-Wirkstoffe. Die Firma entstehe aus der Zusammenführung von sechs Wirkstoff-Produktionsstätten des Konzerns in Europa und entsprechenden Vertriebs- und Entwicklungsbereichen, habe Sanofi angekündigt. Das neue Unternehmen solle aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe für andere Firmen herstellen und vermarkten. Bis 2022 werde die neue Gesellschaft mit etwa 3.100 Beschäftigten auf einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro kommen.



Der USD sei als Weltreservewährung nach den jüngsten Meldungen aus Italien zum Thema Corona stark gefragt gewesen. Dem EUR sei es zumindest trotz der USD-Stärke gelungen, sich zu halten.



Nachdem sich die Coronavirus-Krise am Wochenende spürbar verschärft habe, seien die Ölpreise erneut unter Druck geraten. Nachfragesorgen hätten dem schwarzen Gold tiefrote Kurse beschert. Gold dagegen profitiere weiterhin von der Nervosität an den Märkten und habe erneut angezogen. Die 1.700 USD-Marke scheine in diesem Umfeld zum Greifen nah. (25.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Einen regelrechten Einbruch erlebte der deutsche Aktienmarkt ( DAX -4,01%, MDAX -3,79%, TecDAX -3,78%) zum Wochenstart, so die Analysten der Nord LB.Nach der einsetzenden Angst vor noch größeren Belastungen für die weltweite Konjunktur sei der DAX förmlich in die Tiefe gerauscht. Wiederholt habe sich die Fluggesellschaft Lufthansa mit mehr als 8,8% im Minus am DAX-Ende eingefunden. Auch Autowerte seien stark ausgebremst worden. Für BMW (-4,8%), Daimler (-6,7%) und Volkswagen (-5,43%) sei China der wichtigste Einzelmarkt. Mit -0,86% habe sich Vonovia als stärkster DAX-Titel gezeigt.Auch die Wall Street ( Dow Jones -3,6%, S&P 500 -3,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3,7%) habe sich tief verunsichert nach den jüngsten Meldungen zum weiteren Anstieg der Corona-Fälle außerhalb Chinas gezeigt. Allein der Dow Jones habe über 1.000 Punkte verloren. Apple -4,6%: Jüngsten Daten zufolge sei der Verkauf von Smartphones in China im Januar um mehr als ein Drittel eingebrochen. Chiphersteller wie AMD oder NVIDIA hätten sich um bis zu 7,8% verbilligt. Die Firmen seien stark auf den Export nach China angewiesen.Der Nikkei 225 notiere wie erwartet schwächer bei 22.598,35 Punkten.