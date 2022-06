Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu Kursgewinnen gekommen, wobei die robusten Arbeitsmarktzahlen und der Rückgang des ISM-Serviceindex per saldo keinen großen Einfluss hatten, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe die 100-Tagelinie (14.459) überschritten und auch das markante Hoch von Mitte April bei 14.598 habe überwunden werden können. Zins- und Inflationsängste und latent vorhandene Konjunktursorgen seien zwar weiterhin präsent, jüngst aber in den Hintergrund getreten. Unter technischen Gesichtspunkten sei mit dem gestrigen Hoch bei 14.709 Zählern der Weg frei bis 14.925, dem markanten Hoch von Ende März. Erste Indikationen würden jedoch auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen. (07.06.2022/ac/a/m)