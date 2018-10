Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsspirale dreht sich am deutschen Aktienmarkt weiter, so die Analysten der Helaba.Auch das charttechnische Bild verschiedener Indices trübe sich zunehmend ein. Gestern habe der Shanghai Composite (ISIN: CNM000000019, WKN: A1YDZ0) einen deutlichen Rücksetzer vollzogen und damit den mittelfristigen Aufwärtstrend beendet. Mit dem Unterschreiten der Strukturmarke bei 2.645 Punkten würde ein weiteres, prozyklisches Verkaufssignal generiert.Am Montag habr der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen laufenden Abwärtsimpuls nochmals beschleunigt. Im Zuge dessen seien die Strukturmarken bei 12.120, 12.096 sowie die Gann-Linie bei 12.056 Zählern durchbrochen worden. An dieser Stelle ist der Hinweis erlaubt, dass von den Analysten der Helaba auf das Ende eines Preis- und Zeitzyklus (4. Oktober) und die Möglichkeit, dass in dessen Nähe eine neue Impulsbewegung etabliert werden könnte, hingewiesen wurde. Dies scheine sich zu bewahrheiten. Das nächste Zwischenziel sei bei 11.912 Zählern festzumachen. Da sich das Chartbild zudem auf Wochen- und Monatsbasis deutlich eingetrübt habe, gelte es auch übergeordnete Kursziele zu definieren. Diese würden sich bei 11.827, 11.737, 11.645, 11.530, 11.432 und 11.351 Zählern finden. Auf der Oberseite bleibe der Spielraum begrenzt. (09.10.2018/ac/a/m)