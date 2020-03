Bei dem Vergleich mit der Krise von 2008 verdiene noch ein weiterer Punkt Beachtung: die Schnelligkeit und der Umfang der von Zentralbanken und Regierungen gezeigten Reaktionen. In den vergangenen Tagen seien immer neue Ankündigungen hinzugekommen. Am vergangenen Montag habe die US-Notenbank in Bezug auf Unternehmensanleihen ein unbegrenztes Quantitative Easing verkündet. Tags darauf hätten sich das Weiße Haus und der Senat auf ein Unterstützungspaket über 2 Billionen US-Dollar, d. h. 10 Prozent der US-Wirtschaftsleistung, geeinigt. Vorgesehen seien Direkthilfen für private Haushalte (in Höhe von bis zu 1.200 US-Dollar pro Erwachsenem und 500 US-Dollar pro Kind), Kredite in Höhe von 367 Milliarden US-Dollar für KMU (kleine und mittlere Unternehmen), für große Unternehmen, Städte und Bundesstaaten (500 Milliarden US-Dollar) sowie eine Tranche von 130 Milliarden US-Dollar für Kliniken.



Zwar lägen diese Hilfen unter den von manchen Anlegern geforderten Beträgen (4,5 bis sogar 6 Billionen US-Dollar), doch die Vermutung, dass die US-Regierung noch Pulver trocken halte, um ihre Reaktion an die Dauer der Stilllegung anpassen zu können, sei durchaus berechtigt.



Dieses riesige Volumen des Hilfspakets erkläre teilweise die Euphorie der Märkte. Doch es bleibe abzuwarten, ob sie von Dauer sei, denn es gebe weiterhin zwei große Unbekannte. Die erste beziehe sich auf die Gesundheitslage. Während in Europa drastische Maßnahmen ergriffen worden seien, sei die Reaktion der USA noch zögerlich. Lediglich einige Staaten (darunter New York und Kalifornien) hätten Ausgangsbeschränkungen verhängt, und die Haltung von US-Präsident Donald Trump erscheine angesichts der Schwere der Lage viel zu gelassen. Es bestünden kaum noch Zweifel, dass die USA das nächste Epizentrum der Pandemie seien. Auch wenn die Märkte bereits damit rechnen würden, könnte dies dennoch ein Stressfaktor sein.



Die andere Unbekannte beziehe sich auf die Unternehmen. Es seien zahlreiche Mechanismen eingerichtet worden, um den Fortbestand der Unternehmen zu sichern und Insolvenzketten zu vermeiden. Allerdings werde dies den abrupten Einbruch der Umsätze und Gewinne nicht abfedern. Die Rückkehr zur Normalität werde einige Zeit brauchen. Obwohl die Aktienbewertungen auf diesen Niveaus attraktiv erscheinen mögen, wird dies aufgrund der schwachen Aktivitätsaussichten jedoch zweifelsohne nicht ausreichen, um eine nachhaltige Hausse zu tragen, so die Experten von La Financière de l'Échiquier.



Die fortdauernde Möglichkeit eines abermaligen, heftigen Einbruchs dürfte durch die Maßnahmen der Zentralbanken und Staaten allerdings begrenzt sein. Die Angst vor den Folgen für die Unternehmen könne eine echte Erholung unterdessen ausbremsen. Wir müssten uns wahrscheinlich auf weiterhin volatile, erratische Märkte ohne klaren Trend einstellen, solange die genannten Unsicherheiten nicht verschwunden seien. In einem derartigen Umfeld ist die Agilität, die das Fondsmanagementteam von La Financière de l'Échiquier täglich unter Beweis stellt, der Schlüssel zum Erfolg. (31.03.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2020 wird in die Annalen der Börse eingehen - das ist jetzt schon sicher, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Échiquier.Der Absturz der Aktienkurse in der ersten März-Hälfte habe eine nie da gewesene Geschwindigkeit gehabt. Die US-Märkte hätten ihre schlimmste Woche seit dem Jahr der Finanzkrise 2008 verzeichnet, und die Märkte in Europa hätten nahezu die Hälfte der Gewinne des vergangenen Jahrzehnts eingebüßt. Doch so seltsam es angesichts der vielen bislang aufgestellten Negativrekorde auch erscheinen möge: In dieser Krise sei auch ein neuer Rekord gelungen. Denn die Aktienmärkte hätten zuletzt eine Woche der Euphorie mit Kurszuwächsen von 10 bis 15 Prozent bei den meisten Indices erlebt. Seit den in der Handelssitzung vom 16. März erreichten Tiefs befänden sich viele Märkte sogar in einem Bullenmarkt (mit einem Anstieg um mehr als 20 Prozent). Der Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Dienstag seinen höchsten Anstieg seit 1933 verzeichnet. Unterdessen wüte jedoch die Covid-19-Pandemie weltweit weiter.Sei dies bloß eine technische Erholung oder der Auftakt zu einer nachhaltigen Besserung? Technische Erholungen seien oft heftig und in Krisenzeiten keine Seltenheit. Im Jahr 2008 habe sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zwischen Ende Oktober und Anfang November um 19 Prozent und zwischen Ende November und Anfang Dezember um 21 Prozent erholt, bevor er erneut abgestürzt sei. Auch wenn die aktuelle Entwicklung beeindruckend sei, könnte sie ohne weiteres diesem Muster erneut folgen.