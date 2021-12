Dow Jones +1,40%, S&P-500 +2,07%, Nasdaq-Comp. +3,03%.



Der Nikkei-225 habe deutlich hinzugewonnen: 28.861 Pkt. (+1,42%).



ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) erhöhe sein mittelfristiges Umsatzziel etwas. Über den Konjunkturzyklus solle der Umsatz um jährlich 4 bis 7% (bisher: 3 bis 5%) steigen, habe der Elektrotechnikkonzern mitgeteilt. Das Plus setze sich zusammen aus einem organischen Wachstum von 3 bis 5% und einem akquisitionsgetriebenen Wachstum von 1 bis 2%. Auch die operative Marge solle ab 2023 höher sein als bislang prognostiziert: Hier würden nun mindestens 15% (bisher: obere Hälfte der Spanne von 13 bis 16%) erwartet. Im Geschäftsjahr 2020 sei ABB hier auf 11,1% gekommen. "Die Auftragssituation ist weiterhin robust und wir erwarten eine positive Marktdynamik im GJ 2022. Dennoch müssen wir weiterhin die Störungen in der Lieferkette bewältigen", so CEO Rosengren.



Stellantis (ISIN NL00150001Q9/ WKN A2QL01) wolle bis Ende des Jahrzehnts 20 Mrd. EUR durch Software-gestützte Produkte und Abonnements verdienen. Bis 2030 werde der Konzern 34 Mio. vernetzte Fahrzeuge verkaufen, habe der Autobauer mitgeteilt. Aktuell seien 12 Mio. Fahrzeuge des Stellantis-Konzerns auf der Straße. Das Unternehmen wolle außerdem ab 2024 drei Technologieplattformen auf den Markt bringen, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisieren sollten.



Der Euro habe unter den rückläufigen ZEW-Daten für Deutschland gelitten.



Nachlassende Sorgen hinsichtlich der Gefährlichkeit der neuen Corona-Variante hätten die Ölpreise angetrieben. Gold habe sich leicht nach oben bewegen können. (08.12.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine offenbar anziehende Produktion im Automobilsektor und nachlassende Sorgen hinsichtlich der Corona-Variante Omikron haben die Indices am deutschen Aktienmarkt deutlich klettern lassen, so die Analysten der Nord LB.VW Vz. (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) hätten 8,63% angezogen, für Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) sei es um 8,46% nach oben gegangen. Hier habe es Spekulationen gegeben, dass die Porsche SE-Großaktionärsfamilien Porsche und Piech über einen Teilverkauf der Beteiligung an der VW AG nachdenken würden, damit sich im Gegenzug die Porsche SE an der Porsche AG beteiligen könne.DAX +2,82%, MDAX +2,48%, TecDAX +3,69%.