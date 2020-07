Bonn (www.aktiencheck.de) - Die großen US-Banken dürften in der anstehenden Berichtssaison zum Geschäftserfolg im zweiten Kalenderquartal Gewinnrückgänge von insgesamt knapp 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal bekannt geben, so die Analysten von Postbank Research.



Die Gründe: Zum einen sollten sie die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite deutlich ausgeweitet haben. Denn der Lockdown dürfte bei zahlreichen Kreditnehmern - Privat- wie Geschäftskunden - Spuren in den Vermögensverhältnissen hinterlassen haben, weshalb einige Kunden Schwierigkeiten bekommen sollten, ihre Bankkredite zu tilgen. Zum anderen dürfte die Zinsmarge wegen des gesunkenen Zinsniveaus im Vergleich zu den Vorquartalen geringer ausgefallen sein. Diese Faktoren sollten aber schon an der Börse eingepreist sein. Ausgewählte Titel könnten für risikobereite Anleger weiterhin interessant erscheinen. (08.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.