Spectrum Markets steigert sein Handelsvolumen den neunten vollen Handelsmonat in Folge. Im Juni dieses Jahres seien 35,3 Millionen verbriefte Derivate gehandelt worden, so viel wie noch nie innerhalb eines Monats. Das entspreche einem Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.



Der Anteil des Handelsvolumens im Zeitraum zwischen 17:30 und 9:00 Uhr am Gesamtvolumen habe bei 38,7 Prozent gelegen.



Das Handelsvolumen der verbrieften Derivate schlüssele sich im Juni wie folgt auf: 81,7 Prozent würden auf Indices (Mai: 86,4 Prozent), 11,5 Prozent auf Währungen (Mai: 7,7 Prozent) und 6,8 Prozent auf Rohstoffe (Mai: 5,9 Prozent) entfallen.



Die am meisten gehandelten zugrunde liegenden Indices seien der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Anteil von 21,5 Prozent, gefolgt vom OMX (ISIN: SE0000337842, WKN: 969817) mit 21,0 Prozent und dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit 17,6 Prozent gewesen. Im Juni seien alle auf Spectrum Markets verfügbaren Underlyings gehandelt worden.



Spectrum Markets ist ein paneuropäischer Handelsplatz, über den Privatanleger in strukturierte Produkte investieren können. Die auf der Plattform verfügbaren Produkte seien in den folgenden zehn Ländern verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Norwegen, die Niederlande, Irland, Finnland und Belgien. (07.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität der Aktienmärkte ist im Juni 2020 im Vergleich zu den Höchstständen vom März dieses Jahres zurückgegangen, trotz eines leichten Anstiegs in der ersten Juni-Hälfte, berichten die Experten von Spectrum Markets.Sowohl der VSTOXX (ISIN: DE000A0C3QF1, WKN: A0C3QF) in Europa als auch der VIX (ISIN: XD0016891059, WKN: nicht bekannt) in den USA hätten sich um die 30 nach einem Höchststand von 40 Mitte Juni stabilisiert, als die US-Notenbank erklärt habe, die Zinssätze bis mindestens 2022 auf nahezu null halten zu wollen."Die Prognosefähigkeit der Anleger war im Juni begrenzt, daher blieb die Unsicherheit hoch. Wir beobachteten jedoch, dass die Anleger größere unvorhersehbare Ausschläge als unwahrscheinlich einschätzten, da die Märkte im Juni im Vergleich zu März und April weniger volatil waren. Trotz der sinkenden Volatilität stieg das monatliche Handelsvolumen. Das ist ein Zeichen für uns, dass Spectrum nachhaltig wächst", sage Thibault Gobert, Sales Executive bei Spectrum Markets.