Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag zählten Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) mit einem Plus von gut 3,2% zu den größten Gewinnern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) habe nach anfänglichen Verlusten um 0,7% zulegen können. Zwar habe der US-Chipkonzern QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121) im Patentrechtsstreit mit Apple einen Sieg errungen, wobei ein chinesisches Gericht in einer einstweiligen Verfügung den US-Konzern mit einem Verkaufsverbot für ältere iPhone-Modelle in China belege, habe QUALCOMM mitgeteilt. Allerdings hätten Analysten mit Schlimmerem gerechnet. Die betroffenen Modelle würden rund 10 bis 15% des Umsatzes in China für Apple ausmachen. Die QUALCOMM-Aktie habe um 2,2% zugelegt.Für die Anteilsscheine der Ölkonzerne Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549) und Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552) sei es angesichts wieder sinkender Ölpreise um fast anderthalb beziehungsweise knapp ein halbes Prozent bergab gegangen. (11.12.2018/ac/a/m)