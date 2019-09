Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) mit einem Abschlag von 1,8% im Mittelpunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Insgesamt neun US-Bundesstaaten würden Untersuchungen einleiten, ob das Soziale Netzwerk gegen das Kartellrecht verstoßen habe. Es solle geprüft werden, ob das Unternehmen den Wettbewerb behindert und Nutzer gefährdet habe. Facebook sei jedoch nicht das einzige Unternehmen, das derzeit wegen seiner Marktmacht in die Kritik gerate. Nach Medienberichten sollten in der kommenden Woche auch kartellrechtliche Ermittlungen gegen Google eingeleitet werden. Die Papiere des Mutterkonzerns Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) hätten letztlich ein halbes Prozent nachgegeben.



Positiv seien die Zahlen von Lululemon (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY) aufgenommen worden, die der Anbieter von Yogabekleidung am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlicht habe. Die Aktie sei um 7,8% gestiegen. Interviewaussagen des Kone-Chefs Ehrnrooth hätten die Erholung der Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) am Freitag weiter angetrieben. Der Chef der Finnen habe gegenüber deutschen Medien sein Interesse am Kauf der Aufzugsparte der Essener bestätigt. thyssenkrupp-Papiere seien um 4,7% geklettert. (09.09.2019/ac/a/m)





