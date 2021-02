Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), sich oberhalb der 14.000er Marke zu stabilisieren, so die Analysten der Helaba.Spannend verspreche der am Mittwoch stattfindende Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern zu werden, insbesondere wenn es um die bereits erwähnten Lockerungen gehe. Denn noch immer sei der Umfang an Kurzarbeit beispiellos. Soloselbständige und kleinere Unternehmen hätten weiter zu kämpfen, während die Industrie relativ gut durch die Krise komme. Auch die in dieser Woche auf der Agenda stehenden Quartalsberichte würden relevant sein. Unter anderem würden die Bücher von TUI, Ceconomy, Osram, TeamViewer, thyssenkrupp, Delivery Hero, Siemens Energy, Deutsche Börse, METRO, Fraport und Bilfinger sowie in den USA von Cisco Systems, Twitter, DuPont, GM, Coca-Cola und Walt Disney geöffnet.Widerstände seien beim DAX bei 14.279, 14.333, 14.354 und 14.445 Zählern zu finden. Unterstützung gehe von den Marken bei 13.967, 13.866, 13.830, 13.760 und 13.703 Zählern aus. (08.02.2021/ac/a/m)