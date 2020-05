Boston (www.aktiencheck.de) - Während wir uns mit den Unternehmenszahlen des 1. Quartals der Ziellinie nähern, stellen Investoren weiterhin die Frage: Korrigieren die Aktien, um eine düstere wirtschaftliche Realität widerzuspiegeln, oder wird die Erholung den Optimismus an den Aktienmärkten bestätigen, fragt sich Joseph Hoefer, Managing Director und Head of Research des Barings Investment Institute, im aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.Nach der Jahresversammlung von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) habe sich gezeigt, dass die Kreditgeber der letzten Instanz eine gewisse Konkurrenz gefunden hätten. Im Jahr 2008 habe Buffett seine Liquidität zu seinen Bedingungen in einer Reihe erfolgreicher Investitionen eingesetzt. Diesmal habe die FED als erste zugeschlagen, indem sie eine Reihe beispielloser Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen angeboten habe. Nur die Zeit werde zeigen, ob Powell bessere Renditen als Buffett erziele.Was als ein unterschriebenes Handelsabkommen zur Korrektur wirtschaftlicher Ungleichgewichte mit China begonnen habe, könnte sich zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Xi entwickeln. Die Krise habe dazu geführt, dass eine Reihe von Vorteilen des Handelsabkommens ausbleibe, und drohe zugleich, die erbitterte Schärfe zwischen den beiden größten Volkswirtschaften zu verstärken. Das Potenzial für eine beschleunigte Neupositionierung der globalen Lieferketten und weitere Zölle als Vergeltung für Chinas Umgang mit dem Corona-Ausbruch könnte die Beziehungen zwischen den USA und China belasten. Eine globale Gegenreaktion gegen China hätte Auswirkungen, die weit über den Handel hinausgehen würden. (06.05.2020/ac/a/m)