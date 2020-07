Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

ParisBonn (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert, so die Analysten von Postbank Research.



Die Gewichtung von Banken, Versorgern, Telekommunikations- und Energieunternehmen sei von 46 Prozent im Jahr 2010 auf lediglich 21 Prozent gefallen. Gleichzeitig habe sich der Anteil von IT-, Gesundheits- und Konsum- beziehungsweise Luxustiteln auf 40 Prozent vervierfacht. Dies habe dazu geführt, dass der Index heute deutlich abhängiger von der Verfassung der Wirtschaft außerhalb Europas sei. Während die Unternehmen 2011 noch die Hälfte ihrer Gewinne in Europa erwirtschaftet hätten, seien es inzwischen nur noch 28 Prozent. Zudem habe sich auch die finanzielle Situation der im Index gelisteten Konzerne verbessert; die Nettoverschuldung habe sich seit 2012 fast halbiert. Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Postbank Research strukturell höhere Bewertungen für gerechtfertigt und sehen angesichts der erwarteten Erholung der globalen Konjunktur Potenzial für eine weitere Outperformance des EURO STOXX 50. (02.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >