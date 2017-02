Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag zählten Titel aus dem Technologiesektor zu den größten Gewinnern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So habe sich Apple um 6,1% verteuert, nachdem der Konzern am Dienstag neben guten Quartalszahlen den höchsten jemals in einem Weihnachtsquartal erzielten Absatz des "iPhone" vermeldet habe. Von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen habe auch der Chipproduzent AMD profitieren können. Die Aktie habe mit einem Plus von 16,3% geschlossen. Nachbörslich habe auch Facebook seine Zahlen präsentiert, die auf den ersten Blick ebenfalls über den Analystenschätzungen zu liegen gekommen seien.



In Europa habe heute vorbörslich unter anderem Deutsche Bank Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Dabei habe mit EUR -1,89 Mrd. ein deutlich höherer Verlust als von Marktteilnehmern erwartet (EUR -1,32 Mrd.) verbucht werden müssen. Die nach Basel III pro forma ohne Anwendung von Übergangsvorschriften berechnete Kernkapitalquote (CET1) habe hingegen bei 11,9% gelegen und damit die höchste Quote seit zwölf Quartalen erreicht. Analysten hätten lediglich mit 11,3% gerechnet. Darüber hinaus habe sich die Konzernspitze für 2017 optimistisch gezeigt. (02.02.2017/ac/a/m)







